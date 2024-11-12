Потери российских оккупантов безумные

По итогам недели Башкортостан вышел на безоговорочное первое место по абсолютному числу убитых.

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Войска РФ и войска КНДР на войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, KSNA

Группа "Информационное сопротивление" продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.

На 04 ноября 2024 года в нашей базе 79284 человек, по которым есть полные сведения, и порядка 400 имён, где есть какие-то расхождения.

За неделю число признанных в РФ потерь убитыми выросло на 1305 единиц.

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Российский проект "Медиазона" и российская служба ВВС по состоянию на 08 ноября давали цифру 77 143 человека.

Не устаю повторять, что это самые МИНИМАЛЬНЫЕ потери убитыми. Эти цифры не отражают реальный масштаб потерь российских войск (который выше в разы), но позволяют улавливать некоторые тенденции.

1.Командующий британской армией адмирал Тони Радакин отметил, что в октябре российская армия несла рекордные потери – около 1500 человек убитыми и ранеными в сутки. Т.е., порядка 45 тысяч выбывших за месяц. Предыдущий рекорд британцы фиксировали в сентябре – в среднем 1271 убитый и раненый в сутки.

В период с 7 октября по 4 ноября мы зафиксировали 4754 убитых, которых признали в самой России. Часть этих потерь – за предыдущие периоды, но многие ещё не проявились.

Опыт подсчётов доказывает, что реальные потери убитыми МИНИМУМ в два раза выше. Т.е., за октябрь россияне потеряли минимум около 10000 убитыми. Если считать раненых по классической формуле 1:3, получается цифра порядка от 40К потерь.

2.По итогам недели Башкортостан вышел на безоговорочное первое место по абсолютному числу убитых. Это с учётом того, что на Кубани похоронено множество бесхозных вагнеровцев, которых мы засчитываем Краснодарскому краю. Вопрос нескольких месяцев, когда на безоговорочное второе место выйдет Татарстан.

В связи с этим очень интересно послушать аргументы относительно (не)участия национальных республик в убийствах украинцев. Потому что речь уже давно идёт исключительно о наёмниках. Татары и башкиры массово берут деньги за убийства украинцев. Никаких оснований для полутонов в оценках я не вижу.

В этой связи не устаю сравнивать с Кавказом. В Башкортостане за неделю зафиксировано 87 убитых, в Татарстане – 44. Весь Северо-Кавказский федеральный округ – 51. Из них 20 – это Ставрополье. Чечня показала 7 убитых – огромное число по чеченским меркам.

Наблюдаем две модели.

Кавказ готов дать силовой отпор, поэтому Москва ему платит деньги, на которые тот же Кадыров нанимает боевиков в других регионах, а сам получает возможность зарабатывать на военных подрядах и грабеже ТОТ. Кавказ своих людей бережёт.

Казань и Уфа продают своих людей на войну, их кровью оплачивают возможность заработать на ВПК, нефти, собирают политические плюшки.

Существует гипотеза, что татарские и башкирские бонзы отправляют людей тренироваться в убийствах на украинцах, закладывая основу национальных силовых формирований для последующих разборок. Не имеет значения, есть в этом доля правды, или это красивая обёртка. Это военные преступники, они получат по заслугам.

3. Москва имитирует участие в войне - показала 9 убитых. На уровне Липецка, Карелии, Астрахани. Сегодняшний визит неизвестных БПЛА взбодрил Подмосковье и чуть напомнил дорогим москвичам, что их пока не касается, но может коснуться.

Лидеры по признанным потерям убитыми в абсолютных цифрах:

• Башкортостан – 3318

• Краснодарский край – 3258

• Татарстан – 3050

• Свердловская область – 2878

• Пермский край – 2551

• Московская область – 2542

• Челябинская область – 2371

• Самарская область – 1915

• Саратовская область – 1863

• Иркутская область – 1846

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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