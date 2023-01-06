Последний шанс Путина

Путин абсолютно неадекватен и не понимает, что российский военный корабль стремительно идёт на... рифы.

Утопающий российский диктатор отверг протяную руку помощи, считает Эйдман / kremlin.ru

Предложения Эрдогана по объявлению одностороннего (с российской стороны) перемирия - возможно, последняя попытка спасти Путина.

Эрдоган не хочет оставаться в одиночестве на окраине Европы в качестве главного всеевропейского аллергена, врага демократии и нарушителя прав человека. Путинский режим ему необходим как громоотвод, отвлекающий на себя негативное внимание и позволяющий выторговывать уступки у Запада, одновременно зарабатывая на эксклюзивном сотрудничестве с Россией.

Поэтому Эрдоган, наверное, с ужасом наблюдает военно-политическое самоубийство Кремля и пытается бросить ему спасательный круг.

Если бы Путин объявил такое одностороннее перемирие, Эрдоган мог бы добиться давления западных стран на Украину, чтобы она тоже к нему присоединилась.

Таким образом Турция попыталась бы приостановить украинскую реконкисту и крах путинского режима.

Однако Путин абсолютно неадекватен и не понимает, что российский военный корабль стремительно идёт на... рифы. Поэтому утопающий российский диктатор отверг протяную руку помощи своего турецкого коллеги. Ну и чудненько.

Апдейт. Вместо радикального предложения Эрдогана об одностороннем прекращении огня Путин поддержал рождественское перемирие на сутки от Гундяева, которое ничего ему не даст и ни на что не повлияет.

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