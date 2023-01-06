glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Последний шанс Путина

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

6 января 2023, 19:20
Путин абсолютно неадекватен и не понимает, что российский военный корабль стремительно идёт на... рифы.
Путин
Утопающий российский диктатор отверг протяную руку помощи, считает Эйдман / kremlin.ru

Предложения Эрдогана по объявлению одностороннего (с российской стороны) перемирия - возможно, последняя попытка спасти Путина.

Эрдоган не хочет оставаться в одиночестве на окраине Европы в качестве главного всеевропейского аллергена, врага демократии и нарушителя прав человека. Путинский режим ему необходим как громоотвод, отвлекающий на себя негативное внимание и позволяющий выторговывать уступки у Запада, одновременно зарабатывая на эксклюзивном сотрудничестве с Россией.

Поэтому Эрдоган, наверное, с ужасом наблюдает военно-политическое самоубийство Кремля и пытается бросить ему спасательный круг.

Если бы Путин объявил такое одностороннее перемирие, Эрдоган мог бы добиться давления западных стран на Украину, чтобы она тоже к нему присоединилась.

Таким образом Турция попыталась бы приостановить украинскую реконкисту и крах путинского режима.

Однако Путин абсолютно неадекватен и не понимает, что российский военный корабль стремительно идёт на... рифы. Поэтому утопающий российский диктатор отверг протяную руку помощи своего турецкого коллеги. Ну и чудненько.

Апдейт. Вместо радикального предложения Эрдогана об одностороннем прекращении огня Путин поддержал рождественское перемирие на сутки от Гундяева, которое ничего ему не даст и ни на что не повлияет.

Источник

перемирие война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:51

"Оккупанты - в земле": на Запорожье склад БК взорвали вместе с сотнями россиян

19:41

"Всегда улыбчивый и искренний": в боях под Бахмутом трагически погиб известный украинский стронгмен

19:20

Последний шанс Путинамнение

18:29

Гражданин РФ мощно обругал Путина в своем паспорте, чтобы его не выгнали из Украины – ГПСУВидео

18:00

Пойдут ли власти Украины на аморальные компромиссы с Россией: что думают украинцыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:39

"Шаг к миру": президент Венгрии похвалила Путина и опозорилась перед всем миромВидео

17:35

ПЦУ проведет богослужение в Лавре: религиовед предупредила о подготовке провокаций УПЦ МПВидео

17:33

Обогнали Иран, Израиль и Германию: ВСУ впервые попали в ТОП-15 армий мираВидео

17:10

Все будет очень вкусно: когда и как нужно солить картофель, чтобы не испортить блюдоВидео

Реклама
16:54

"Примитивный обман": у Зеленского жестко ответили на предложение РФ о "перемирии"Видео

16:48

Румяная корочка обеспечена: как правильно жарить картофель, чтобы все попросили добавкиВидео

16:35

Не все равно, как хранить вино: лучшие способы сберечь благородный напитокВидео

16:31

Пушистый барометр: почему кошки закрывают нос лапами или хвостом

16:27

Германия передаст Украине около 40 БМП Marder и систему Patriot в первом квартале 2023 годаВидео

16:23

ВСУ пойдут в наступление в 2023 году: Данилов раскрыл сценарий нового этапа войныВидео

15:53

Выход к Азову с заходом в Крым: военный эксперт назвал направление контрнаступления ВСУВидео

15:53

"Родился в Украине, но погиб за интересы России": ВСУ ликвидировали предателя из Никополя

15:30

Взлетят цены на бензин и автогаз: в Украине планируют резко увеличить акцизы на топливоВидео

15:29

Никакой химии и вреда для волос: как осветлить пряди домашними средствамиВидео

15:23

Тополя сажали везде: зачем в СССР создали ад для аллергиков и уборщиков

Реклама
15:19

Аварийные отключения света в Украине: Шмыгаль предупредил о рисках из-за похолодания и ударов РФВидео

15:01

"Мы смещаемся достаточно далеко": ясновидящий спрогнозировал новую дату конца войныВидео

14:59

Путь будет непростым: Гудков рассказал, что будет с Украиной после войныВидео

14:58

"HIMARS на ваши головы": Арестович ответил на провокацию оккупантов насчет "перемирия"Видео

14:30

"Он этого не понимает": экс-депутат Госдумы РФ объяснил, когда наступит коллапс режима ПутинаВидео

14:04

Тяжелая техника Запада усилит мощь ВСУ, но точку на войсках РФ поставят ракеты ATACMS – ПодолякВидео

14:00

Епифаний объяснил, можно ли в один момент запретить УПЦ МПВидео

13:58

Убийцы, наркоторговцы и рецидивисты: "вагнеровцы" выходят на свободу за участие в войнеВидео

13:40

"Это невозможно": Гудков объяснил, почему война России и Украины не продлится 10 летВидео

13:26

"Энергосистема не в состоянии покрыть потребление": в Украине ухудшится ситуация с отключениями светаВидео

13:16

Выжившие морпехи РФ сбежали с поля боя: ВСУ выбили оккупантов из-под ГуляйполяВидео

13:06

На каждую полку по брусочку: для чего люди кладут мыло в шкаф

13:00

"Две устрицы": известный продюсер пояснил, почему братья Меладзе достойны бойкотаВидео

13:00

Гороскоп на завтра 7 января 2023: Овнам – активность, Ракам – беспокойство, а Рыбам – ссоры

12:40

Гороскоп Таро на январь 2023: Весам - нагрузка, Скорпионам - ожидание, Стрельцам - успех во всемВидео

12:39

"После Marder – Leopard": в Бундестаге анонсировали передачу Украине танковВидео

12:26

Лютая непогода накроет Украину: синоптики обещают снег и -17Видео

11:59

"Отвергли протянутую руку христианского милосердия": Медведев обезумел из-за отказа Киева от перемирияВидео

11:50

"Произвол и захват": в УПЦ МП взвыли из-за планов богослужений ПЦУ в ЛавреВидео

11:39

У ВСУ есть успехи на направлении Сватово-Кременная, мобилизованные РФ деморализованы – ГайдайВидео

Реклама
11:38

Понадобится лишь один ингредиент: как сделать обувь водонепроницаемой

11:08

Потери оккупантов РФ перевалили за 300 тысяч: в ОП назвали громадную цифруВидео

10:58

Безумно влюбляются только один раз в своей жизни: 5 имен самых верных мужчин

10:55

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, закончится ли война с выходом ВСУ на границы 1991 годаВидео

10:50

Еще одна ЗРК Patriot и мощная бронетехника: Зеленский объявил о новой военной помощи УкраинеВидео

10:40

Будут запускать из "Бука": США поставят ВСУ ракеты Sea Sparrow – Politico

10:39

Путин ударит ядерной бомбой: экс-депутат Госдумы назвал худший сценарий войныВидео

10:24

Почему нельзя спать в носках даже в лютую холодрыгу: врачи назвали несколько последствийВидео

10:04

"Они - тупые": Резников жестоко обругал Путина и его армиюВидео

09:27

Хочет получить контроль над солью и гипсом: в Белом доме объяснили "одержимость" Пригожина Бахмутом

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять