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После победы настоящие испытания только начнутся

18 ноября 2022, 19:08

Завоевать независимость – только начало долгого пути к ее наполнению смыслами.

Украина, флаг
Выжить, выстоять, одержать победу - это программа минимум / УНИАН

В своей автобиографии Нельсон Мандела, который отдал борьбе за свободу всю свою жизнь, написал пророческие слова: "Правда заключается в том, что мы еще не свободны, мы просто обрели свободу быть свободными, право не быть угнетенными. Мы сделали не последний шаг в нашем путешествии, а первый шаг на более длинном и даже более тяжелом пути. Ведь быть свободным — это не просто сбросить оковы, а жить так, чтобы уважать и увеличивать свободу других. Настоящее испытание нашей преданности свободе только начинается".

Эти слова следует вспомнить Украине и украинцам в день Победы над рашиской ордой. Ибо завоевать независимость - только начало долгого пути к ее наполнению смыслами. Независимость - не больше, чем шанс. Право самим определять свою судьбу. Это драгоценный бокал, который еще предстоит наполнить благородным вином свободы.

К сожалению, большая война за само существование Украины оборвала нашу дискуссию о том, чем должна быть наполнена наша независимость.

Пока без ответа остались очень важные вопросы:

- что значит быть украинцем?

- каким должен быть функционал украинской власти?

- где легитимная сфера государственного вмешательства и регулирования, а где должно остаться пространство свободы, куда власти с ее "легитимным насилием" вход воспрещен?

- где правильный баланс между самоорганизацией общества и законодательным регулированием и государственным принуждением?

Это лишь несколько из основополагающих вопросов, которые мы не успели проговорить до начала большой войны. На войне все просто: либо убиваешь ты, либо убивают тебя. Поэтому мы оставили очерченные выше вопросы на потом и объединились, чтобы выжить. Потому что если не будет Украины, все эти вопросы потеряют смысл...

Но уже сегодня, когда мы отвоевали более половины захваченной рашистами территории, к этим вопросам следует возвращаться. О них следует думать даже в окопах под дождем. Потому что выжить, выстоять, одержать победу – это программа минимум. Это только шанс, которым нам еще предстоит воспользоваться.

Независимость - это драгоценный бокал, обильно омытый украинской кровью и потом, который еще предстоит наполнить украинскими смыслами. И из того, что я краем уха слышу в тылу, эти смыслы не обязательно будут называться свобода, справедливость, благородство и солидарность. Боюсь, омытый кровью наших защитников бокал независимости может наполнить мутный коктейль из высокомерия, корысти, ксенофобии и непотизма. Потому что жить ненавистью значительно легче, чем любовью. Ибо "победителей не судят" – красивый лозунг, за которым скрывается вера в то, что "Техас должны грабить техасцы" (а Украину – украинцы), а не убежденность, что время грабежа раз и навсегда прошло.

Видя краем глаза, что сейчас творится в тылу, я боюсь, что завоевав нашу независимость такой дорогой ценой, мы можем отречься от нашей свободы. "Ведь быть свободным — это не просто сбросить оковы, а жить так, чтобы уважать и увеличивать свободу других. "Настоящее испытание нашей преданности свободе только начнется после нашей победы...

Источник

Геннадий Друзенко
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