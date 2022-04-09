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Поражение на Донбассе станет для России окончательным крахом в уничтожении Украины

Александр Кочетков

политический аналитик

9 апреля 2022, 11:17

Даже если представить, что наша оборона на Донбассе будет прорвана, то Украина все равно не капитулирует. Но у РФ дела будут плохи.

военные, ВСУ, война
После поражения под Киевом, Харьковом, Черниговом рашистам необходим военный успех / Фото Reuters

После поражения под Киевом, Харьковом, Сумами, Черниговом рашистам необходим военный успех. Причем, успех убедительный, о котором можно будет звенеть по ТВ всю оставшуюся жизнь. А иначе резко выяснится, что "царь-то не нестоящий".

Опять же, рашистов подхлестывает их дурноватый символизм: приближается "День Победы" россиян над своими учителями — немецкими фашистами. Рядом ДР Ленина, которого тоже надо побеждать, так как бункерный фюрерок считает его создателем Украины. В общем, сошлись и календарь победобесия, и гороскопные звезды, и крысиные хвосты, столь необходимые для оккультных ритуалов.

Россия намерена стянуть для участия в битве за Донбасс (цифры, разумеется ориентировочные):

  • до 150 тысяч военнослужащих, в том числе, свежее пушечное мясо с Дальнего Востока, нигде ранее не воевавшее;
  • около 800 танков, свыше 1800 другой бронетехники;
  • около 150 самолетов и столько же вертолетов;
  • более 200 установок залпового огня разных модификаций;
  • в распоряжении РФ не менее 150 тактических ракет разных типов.

Вооруженные силы Беларуси могут вступить в сражение только при условии, если чаша весов будет явно склоняться в сторону рашистов.

Украина способна выставить сопоставимое число воинов, в основном, это опытные обстрелянные бойцы. Наше отставание в авиации и бронетехнике компенсируется техническим преимуществом в полевой ПВО и противотанковых средствах.

Битва предстоит действительно масштабная, именно это имел в виду наш глава МИДа Кулеба, говоря, что сражение будет сходным с битвами Второй Мировой войны. Соответственно, рекомендации мирным жителям по возможности покинуть поля будущего сражения совершенно уместны.

При примерном равенстве сил решающее влияние на исход имеют морально-волевой дух военнослужащих и оперативно-тактическое мастерство военачальников. И здесь есть все основания говорить о нашем превосходстве.

Украинцы сражаются на своей земле за свое будущее. За нами военные успехи первого этапа войны. С нами — ведущие демократические страны мира. Россияне же лезут вперед во исполнение маниакальной воли Путина и под дурманом своей оголтелой пропаганды. Рациональная цель агрессивной войны Кремлем так и не была озвучена.

Читайте такжеСровнять с землей Днепр и вернуться для штурма Киева: каков дальнейший план РоссииЕсли даже представить, что наша оборона на Донбассе будет прорвана, то Украина все равно не капитулирует, сопротивление не прекратится. А для России поражение на Донбассе станет окончательным крахом в попытке уничтожить Украину.

Не удивлюсь, если в случае поражения рашистов с вероятным отступлением с территорий ОРДЛО в России поменяется начальник Генштаба РФ — Герасимов то ли сам застрелится, то ему помогут.

Теперь о тактических построениях.

Командование армией рашистов — это все та же фюрерская вертикальная структура. Минимум инициативы, все решения принимаются в Москве (поэтому за Бучу и другие военные преступления надо судить именно военно-политическое руководство РФ). В Украине основные решения принимает командир на поле боя. И здесь срабатывает та самая уникальная самоорганизация украинцев, которая проявилась на майданах.

В смысле планирования войны Генштаб РФ не продемонстрировал никаких новаций. Там копируют решения фашистской Германии — бомбардировки мирных городов с целью деморализации, наступление колоннами бронетехники, попытки в лобовую прорвать оборону, не считаясь с потерями. Даже пресловутый десант на Гостомель — это тоже копирование операции времен войны в Афганистане.

Наши военачальники действуют заметно гибче. Они продемонстрировали явное мастерство в организации оборонительных и позиционных боев, сохраняя боевой потенциал ВСУ. Это позволяет рассчитывать, что и в планировании наступательных действий они проявят не меньшие грамотность и — что очень важно — креативность.

Все будет Украина!

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война в Украине война на Донбассе Александр Кочетков
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