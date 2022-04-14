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Понты да и только: как Украина потопила "несокрушимую мощь" России

Аркадий Бабченко

Российский журналист, военный репортер

14 апреля 2022, 15:19

Крайний раз флагман целого российского флота топили сто лет назад. В битве с Японией, мощной морской державой. Под Цусимой.

Ракетный крейсер Москва
Ракетный крейсер Москва потопили "Нептуном" / Фото Википедия

Вообще, уникальная страна, конечно. Просто уникальная. Везде, во все щели тыкать свой аналоговнетный ракетный крейсер. Распиарить его, как несокрушимую мощь, где только можно. Гвардейский ракетный крейсер "Москва" возглавил список лучших кораблей Черноморского флота. Посетил Путин. Вручен орден Нахимова. Принял участие в параде. Принял участие в показательных стрельбах.

На всех парадах проводить показательные стрельбы. Уже тогда, правда, ничего не стреляло, но то такое. Вбухать в него миллиарды и миллиарды. Провести модернизацию и ремонт, которые сделали всего лишь год назад. Карл. Напичкать его аналоговнетными системами ПВО. "Противовоздушную оборону крейсера обеспечивает зенитный ракетный комплекс С-300Ф "Форт", который вооружён 64 ракетами, заряженными в 8 барабанов. Комплекс имеет дальность поражения целей до 75 километров. Он эффективно защищает крейсер от любых самолётов даже перспективных, вертолётов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотников". Ага, ага.

С-300 Ф "Форт" - это морская модификация того самого супер-пупер аналоговнетного распиаренного везде, где только можно С-300. "Способен поражать различные цели на высотах: от меньших, чем возможная высота полёта, до превышающих потолок высоты. Первая многоканальная зенитная ракетная система, способная сопровождать каждым комплексом (ЗРК) до шести целей и наводить по ним до двенадцати ракет. Впервые создана система с полной автоматизацией боевой работы. Все задачи — обнаружения, сопровождения, целераспределения, целеуказания, отработки целеуказания, захвата цели, её сопровождения, захвата, сопровождения и наведения ракет, оценки результатов стрельбы — система способна решать автоматически с помощью цифровых вычислительных средств".

Способен поражать различные цели. Ага, ага.

Плюс две "Осы". Плюс также распиаренная аналоговнетная АК-630.

Не сработало ни х...ра!

"Нептун" - ракета дозвуковая, скорость 900 км/ч. Попали обе. Как в мишень. Как в тапок на пеньке из дробовика на ранчо. Вообще без проблем.

С-300. Аналоговнет. Шестьдесят четыре ракеты. Карл.

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Крайний раз флагман целого российского флота топили сто лет назад. В битве с Японией, мощной морской державой. Под Цусимой.

Фантастическая страна. Просто фантастическая.

У кого-то еще есть сомнения, что Украина победит?

Что, где там аналоговнетный Кузя?

Марка погашена (с)

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война в Украине Аркадий Бабченко Нептун
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