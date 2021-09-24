Охота на ведьм: как будет работать закон об олигархах

Верховная Рада приняла законопроект об олигархах / УНИАН

Верховная Рада приняла так называемый законопроект об олигархах несмотря на то, что документ отправлен на ознакомление Венецианской комиссии.

Собственно, власть очень спешила его принять именно потому, что она очень боится ее отрицательного заключения (которое, скорее всего, "Венецианка" как раз его предоставит). Однако, даже при наличии отрицательного заключения, этот закон вряд ли уже отменят. Ведь решения Венецианской комиссии носят рекомендательный характер и очень часто бывало такое, что Украина к сведению брала, но не исполняла решение этой институции.

В дальнейшем этот закон станет инструментом для популистских целей Зеленского и его команды, которые теперь постоянно будут бороться с олигархами. Кого ими считать - согласно закону будет определять Совет нацбезопасности и обороны.

Реально мы будем иметь дело с тем, что этот закон будет инструментом для сведения политических счетов со своими оппонентами. Условно говоря, если какая-то политическая сила будет мешать Зеленскому или Слугам народа, то очевидно, ее будут объявлять олигархической, то есть такой, что берет деньги у олигархов. Такая же судьба ждет и людей, которые будут идти вопреки Зеленскому и его команде (тем более, что по этому закону это будет сделать достаточно просто, а обжаловать - трудно). Поэтому действие этого закона будет больше похоже на" охоту на ведьм", направленную на обеспечение авторитарной власти Зеленского.

Одной из первых жертв здесь, кстати, может стать Петр Порошенко. Во-первых, он по всем признакам является олигархом - в этом никто никогда не сомневался.

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Во-вторых, теперь у Зеленского появился политический инструмент, чтобы вывести его и его партию из политической игры. То есть в данной ситуации для Порошенко будут создавать различные препоны для его политической силы и его самого как политического игрока, апеллируя к этому закону.

Читайте также"Власти олигархов в Украине не больше не будет": Зеленский объявил ультиматум крупному бизнесуПоэтому Петр Алексеевич столкнется с проблемами, например, регистрации его политической силы на выборах или с различными санкциями, которые будет принимать СНБО. Потому что бы ни сказал Порошенко и с какой бы позицией он бы ни выступил, СМИ будут тиражировать это как "олигархическую позицию".

Усугубит это политический кризис в будущем или нет, можно говорить лишь гипотетически, потому что на сегодня парламент и Кабмин работают - наличие лиц с противоположным мнением никак не влияет на ход принятия решений.

Константин Бондаренко политолог, историк, руководитель фонда "Украинская политика", специально для Главреда