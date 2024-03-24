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Поляки правы: ну летит себе российская мирная ракета - пусть летит!

Тарас Березовец
24 марта 2024, 21:34
Друзья-поляки в очередной раз не сработали... На самом деле после этого должна была быть отставка как минимум командующего Воздушными силами.
взрыв, ракета
Российская ракета летела по польской территории / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Минобороны РФ

Как рассказал министр обороны РП Владислав Косиняк-Камыш ракету могли бы сбить, но решили пропустить, потому что "если бы были какие-то признаки того, что этот объект направляется к какой-то цели, расположенной на территории Польши, он, очевидно, был бы сбит".

Министр прав. Ну летит себе российская мирная ракета в мирных целях - чего ее сбивать? Может она исследует выбросы в воздухе или анализирует состояние полеводства?

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Друзья-поляки в очередной раз не сработали... На самом деле после этого должна была быть отставка как минимум командующего Воздушными силами. В ВС Польши номинально 475 самолетов и 36.500 личного состава. Но в очередной раз поляки показали свою некомпетентность.

Это тревожный звоночек для НАТО. У нас серьезная проблема. Не сбили ракету, которая минуту находилась в воздушном пространстве НАТО. Провал военного руководства, чтобы нам теперь не рассказывали.

Кто такой Тарас Березовец?

Тарас Березовец (род.1 марта 1975 Керчь, УССР) - украинский политтехнолог, журналист, майор 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. Директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications". Член "UK-Ukraine Partnership Network" (2004) и Независимого медиа-профсоюза Украины (2006).

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