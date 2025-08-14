Укр
Полуокружение Дружковки и Константиновки: почему Путин спешит до осени

Владислав Селезнев
14 августа 2025, 20:03
120
Россия выбрала тактику медленного "просачивания" небольших штурмовых групп на отдельных участках фронта.
Фронт, Доброполье
Россия создала "уши" возле Золотого Колодезя и Веселого, чтобы взять в полуокружение Дружковку / Колаж Главред, 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила, скриншот DeepState

Россия сосредоточила еще примерно 110 тысяч личного состава на Покровско-Мирноградском направлении, где сейчас, по данным Генштаба ВСУ, идут наиболее интенсивные бои. Наших ресурсов на этом участке фронта значительно меньше, что создает преимущество врагу. Причем ощутимо не только техническое и численное преимущество российской армии, но и общая усталость наших частей и подразделений, которые длительное время ведут оборонительные действия именно на этом участке фронта. Это - наша реальность, и мы должны ее учитывать.

Что касается перспектив развития ситуации в районе Доброполья, а именно "ушей", которые демонстрирует DeepState, то ближайшие 48 часов станут для нас маркером того, как будет развиваться ситуация. Сможет ли враг закрепиться на новых рубежах в районе Золотого Колодезя и Веселого, или нам удастся отрезать передовые штурмовые отряды врага от системы снабжения и иметь возможность уничтожить их.

В целом, ситуация достаточно угрожающая.

видео дня

Враг понимает, что имеет ограниченные дедлайны - максимум до середины октября этого года, поскольку дальше будет происходить физическое истощение общего наступательного потенциала российской армии. Поэтому он спешит и готов бросать в ад войны все, что имеет.

На данный момент на этом направлении воюют подразделения бывшей третьей бригады "Беркут" - фактически коллаборационисты и разный хлам. Сейчас эта часть называется 132-я отдельная мотострелковая бригада. То есть враг пытается осуществить прорыв руками местных, которые имеют оружие.

Ключевой фактор заключается в ресурсах и тактике, которую выбрала российская армия. Речь идет о медленном "просачивании" - инфильтрации небольших штурмовых групп. Хотя они численно незначительны, эта тактика работает. В то же время у врага нет достаточного количества бронетехники, они передвигаются на приспособленных автомобилях или мотоциклах. Для эффективной обороны нужна бронетехника, но они не могут перебросить ее узким коридором инфильтрации - мы уничтожаем технику дронами и артиллерией.

Доброполье, ВС РФ
Оккупанты продвинулись на 10 км на участке Золотой Колодец-Веселое в Донецкой области / cкриншот DeepState

Однако если враг будет способен расширять ширину этого коридора, мы будем иметь серьезные проблемы, потому что уже наблюдается угроза оперативного полуокружения не только Константиновки, но и Дружковки. Причем в районе Часового Яра враг упорно бьется с марта 2024 года, но без особых результатов, несмотря на задействование значительных сил и средств. А вот на этом участке мы в определенной степени потеряли контроль и не смогли оперативно заблокировать инфильтрацию РФ. Однако война - это не только победы. Проблемы бывают, но есть и реакция: принимаются меры, чтобы блокировать угрозы и стабилизировать ситуацию.

Впрочем, я сомневаюсь, что россияне решатся атаковать в лоб Константиновку или Дружковку из-за очень высоких рисков потерь. Тем более, что они уже безуспешно реализовывали такие сценарии у Торецка и даже в районе Авдеевки в 2023 году. Ведь территориальные достижения по сравнению с потерями - мизерные. Скорее всего, они будут пытаться перерезать ключевые логистические артерии и держать их под контролем FPV-дронов, что усложнит обеспечение гарнизонов ВСУ, особенно в Покровске, Мирнограде, Доброполье и других населенных пунктах.Поэтому Украине следует искать эффективные пути противодействия российским операторам дронов, ведь до 80% потерь на поле боя составляет именно работа расчетов ударных беспилотников, а не артиллерии, как было раньше.

Покровск
Контроль РФ над н.п. Родинское может создать проблемы с обеспечением группировки ВСУ на Покровском направлении / cкриншот DeepState

В то же время, Покровск, с другой стороны, сейчас держится благодаря магистрали, соединяющей его через Славянку и Петропавловку с Павлоградом (трасса Е50). Ситуация в районе Родинского является ключевой: если враг захватит эту территорию и подтянет подразделения, у нас возникнут серьезные проблемы с обеспечением группировки на Покровском направлении.

Главная проблема заключается в том, что нам, так же, как и россиянам, не хватает ресурсов. Поэтому придется перебрасывать силы не из резервов, а с других участков фронта, что враг может использовать, атакуя там, откуда мы забираем войска. Именно поэтому наши силы обороны продолжают разрушать железнодорожное сообщение как в европейской части РФ, так и на оккупированных территориях Украины, ведь железная дорога - основной канал военных перевозок.

Особенно учитывая то, что РФ, скорее всего, не уменьшит своих амбиций по крайней мере в течение двух месяцев, о прекращении огня речи не идет. Логика Кремля понятна: Путин ежедневно получает доклады об "успехах" российской армии и имеет амбициозную цель уничтожить Украину как государство, ликвидировав проукраинское население. Он даже не реализовал и десятой части своих планов, поэтому продолжит войну. России есть чем и кем воевать, получает доходы от нефти и газа. Поэтому Путин, как старый спецслужбист, будет искать способы отсрочить введение санкций, и, к сожалению, есть вероятность, что ему это удастся.

Владислав Селезнев, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Британия отменила план ввода 30 тыс. военных в Украину: что предлагают взамен

11:14

Конфликта не избежать: какие ТОП-7 вопросов нельзя задавать своей половинке

11:13

Тяжко: Могилевская рассказала, сколько ей нужно для жизни в Киеве

