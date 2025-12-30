Итог переговоров Зеленского и Трампа

Показательны и слова Трампа о том, что Путин, с которым он созванивался перед переговорами, не хочет простого прекращения огня, а стремится к соглашению, которое завершит войну.

Владимир Зеленский - встреча с Дональдом Трампом / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Переговоры во Флориде между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом не привели к дипломатическому прорыву. Президент США заявил, что "95% вопросов уже урегулированы". Однако в оставшиеся 5% входят как раз самые чувствительные темы — требование о выводе украинских войск из Донбасса и контроль над Запорожской АЭС.

Неясной остаётся и ситуация с гарантиями безопасности. Зеленский на совместной пресс-конференции с Трампом заявил, что гарантии согласованы на 100%, однако президент США тут же вмешался и отметил, что и здесь речь идёт лишь о 95%. Судя по контексту, Вашингтон пытается переложить большую часть ответственности за безопасность Украины на Европу.

Показательны и слова Трампа о том, что Путин, с которым он созванивался перед переговорами, не хочет простого прекращения огня, а стремится к соглашению, которое завершит войну. "Я понимаю эту позицию. Но, думаю, мы находим способы её обойти", — добавил американский лидер. Иными словами, Путин отказался даже от временного прекращения огня — в том числе для проведения референдума по мирному соглашению, который может инициировать Зеленский.

В целом Трамп подвёл итог переговорам фразой: "Если ничего не получится, придётся воевать и умирать". Это логично, особенно с учётом полного нежелания Москвы согласиться ни на мир, ни на перемирие. Вопрос лишь в том, готовы ли США усилить давление на Россию или Вашингтон продолжит ограничиваться констатацией печальных фактов.

