Бубка и Борзов: подводные камни увольнения из МОК

Уволить просто так Бубку и Борзова из Международного олимпийского комитета невозможно. Единственный выход — заставить их (через публичное давление) самим написать заявления об увольнении. И это значительно сложнее, чем многим сейчас кажется

1. Структура МОК такова, что государство (НОК) не имеет возможности отозвать своих представителей. Такой процедуры, в принципе, не существует. Члены МОК избираются как индивидуумы, а не представители государств. А уволить их можно по исключительному перечню причин (коррупция, политическая ангажированность в деятельности, как члена МОК, собственное желание). Другими словами, формально и Борзов, и Бубка могут оставаться в МОК.

2. Ситуация осложняется тем, что в процессе дальнейших действий для нас было бы контрпродуктивным вступить в жесткий клинч с МОК. Особенно, учитывая то, что россияне сейчас активизировали деятельность на различных околоспортивных площадках. Только за прошлый год федерации дзю-до и тхэквондо (олимпийские виды спорта) вернули россиян под их флагом на соревнования. Федерация шахмат разрешила юношеским российским сборным выступать под российским флагом. А олимпийский комитет смягчил участие россиян в Параолимпийских играх.

3. Другими словами, у нас сложная ситуация: есть желание вытащить саблю и пойти в атаку. Но есть и веские предостережения. Ведь эта одна атака, особенно если она будет спонтанной и непродуманной, может осложнить всю ту кулуарную игру, которую ведет Украина последние годы по запрету участия РФ выступать под российским флагом. Поэтому мы должны очень разумно подойти к нашему ответу на дело Гераскевича. Исходя не только из желания ответить на несправедливость, но и из того, как усложнить в будущем доступ россиян к спортивным соревнованиям. И здесь нет прямых линий из точки А в точку Б. К сожалению.

4. Но вернемся к Борзову и Бубке. Заставить их самих написать заявления (а других вариантов пока не видно) можно только публичным давлением, которое не должно прекращаться долгое время. По сути, они должны понять, что нет точки в мире, где им можно спрятаться от этого публичного давления. Не преследования, а именно давления на тех, кто не осуждает публично такие позорные проявления пренебрежения к украинцам.

