Что на самом деле сделал Гераскевич для Украины и мира

Владислав Гераскевич в шлеме / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кейс Гераскевича.

Несколько дней назад я написал о необходимости использовать Олимпийские игры для информационной борьбы. Я искренне надеялся, что кто-то из спортсменов сделает это самостоятельно. И это сделал Владислав Гераскевич.

Те, кто писал, что его дисквалифицируют и что я не разбираюсь — так нет, я разбираюсь. Я даже когда-то работал в спорте.

А теперь посмотрите, что на самом деле сделал Гераскевич. Я знал, что МОК запретит ему выступление и это запустит эффект Стрейзанд. Если бы он выступил с шлемом памяти, то это не вызвало бы большого резонанса. Мы бы порадовались и все. Но запрет - привлек внимание всего мира! Об этом написали большинство мировых СМИ. МОК сразу обосрался и начал оправдываться. Но это еще больше нанесло ему репутационный ущерб. Далее, будет обжалование и дополнительный информационный шум. И репутация МОК будет еще больше страдать.

А теперь представьте, как члены МОК будут принимать решение о возвращении россиян на фоне скандала со шлемом памяти убитых ими спортсменов? Как к этому должен отнестись мир? Ведь шлем был о спортсменах!

Я не знаю, чем закончатся споры для Владислава, но я точно могу сказать, что его поступок нанес серьезный ущерб шансам на возвращение орков на соревнования.

И я надеюсь, что некоторым станет понятнее, почему такого рода события должны использоваться нами как платформа для формирования своей поддержки в мире!

Возможно, он мог принести нам медаль. Но сейчас нам нужно нечто большее — борьба за своих! Везде, где это возможно.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

