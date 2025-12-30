Укр
Как повесить больше лапши Трампу на уши

Сергей Таран
30 декабря 2025, 08:48
Трамп будет позже вынужден подойти к своим планам Б.
Даже не имеет значения летали ли украинские дроны над пещерой Путина или нет. Потому что даже если бы летали, то в России могли бы по-разному на них отреагировать. Было бы у Путина желание выходить на какое-то мирное соглашение, он бы говорил или даже угрожал по-другому. А так - позиция однозначна - пересмотр всех предыдущих договоренностей. То есть все те 95% соглашения, которыми так гордился Трамп надо пересматривать снова.

Вместо быстрого спринта к миру получается бег на месте с препятствиями.

На пресс-конференции Трамп явно перехвалил Путина, и тот поверил, что ему и можно существенно увеличить груз лапши на уши Трампа...

Однако несмотря на все, считаю, что Трамп будет позже вынужден подойти к своим планам Б. К этому его, в частности, будут подталкивать выборы в Конгресс и настроения среди республиканцев. И первый план Б - это давление на цену на российскую нефть. Как видим, по факту это давление может работать на результат.

А второй План Б - это договоренности с Китаем, которые могут включать мир в российско-украинской войне. Пока Трампу трудно согласиться на новый двухполярный мир, в котором России, между прочим, отведены далеко не первые роли, но визит Трампа в Китай уже запланирован на следующий год.

О персоне: Сергей Таран

Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) - украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская Солидарность". Депутат Киевского городского совета.
Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием - магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).
С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодежь Украины", "Развитие государства", аналитическом еженедельнике УНИАН.
Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), - экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

