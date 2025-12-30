Как повесить больше лапши Трампу на уши

Трамп будет позже вынужден подойти к своим планам Б.

Даже не имеет значения летали ли украинские дроны над пещерой Путина или нет. Потому что даже если бы летали, то в России могли бы по-разному на них отреагировать. Было бы у Путина желание выходить на какое-то мирное соглашение, он бы говорил или даже угрожал по-другому. А так - позиция однозначна - пересмотр всех предыдущих договоренностей. То есть все те 95% соглашения, которыми так гордился Трамп надо пересматривать снова.

Вместо быстрого спринта к миру получается бег на месте с препятствиями.

На пресс-конференции Трамп явно перехвалил Путина, и тот поверил, что ему и можно существенно увеличить груз лапши на уши Трампа...

Однако несмотря на все, считаю, что Трамп будет позже вынужден подойти к своим планам Б. К этому его, в частности, будут подталкивать выборы в Конгресс и настроения среди республиканцев. И первый план Б - это давление на цену на российскую нефть. Как видим, по факту это давление может работать на результат.

А второй План Б - это договоренности с Китаем, которые могут включать мир в российско-украинской войне. Пока Трампу трудно согласиться на новый двухполярный мир, в котором России, между прочим, отведены далеко не первые роли, но визит Трампа в Китай уже запланирован на следующий год.

