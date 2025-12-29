Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Бои за Покровск: что происходит на фронте

Александр Коваленко
29 декабря 2025, 19:10
42
В Покровске противник вышел на северные окраины микрорайона Динас и имел возможность закрепиться в районе школы №4 и №6.
Реклама
ВСУ, Покровск
Покровск / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, "Суспільне"

Покровск-Мирноград…

Ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации сохраняется напряжённой и стабильной сложной. При этом, прозвучавшие накануне заявления российского военно-политического руководства о полном контроле Мирнограда так же не соответствуют действительности.

В настоящее время противник полностью контролирует южную часть Мирнограда вплоть до улицы Димитрова и террикона №3. Тем не менее, инфильтрационные группы противника пытаются прорваться вдоль улицы Соборной с целью закрепиться в спальном районе паралельно Матвеева, а так же в районе коммунальных и административных зданий.

видео дня

В юго-восточной части города противник засел в многоэтажках "Восточного".

Инфильтрационные действия РОВ в центр и северную часть города не прекращаются, но сейчас для обороны Мирнограда остаётся главной проблемой отсутствие стабильной логистики, поскольку все дороги находятся под огневым контролем противника.

В Покровске противник вышел на северные окраины микрорайона Динас и имел возможность закрепиться в районе школы №4 и №6. Сейчас ведутся бои с российскими инфильтрационными группами в районе узловой больничной станции Покровск, что говорит об утрате контроля над Динасом.

Так же противник инфильтровался вглубь частного сектора по улице Данилы Галицкого и контролирует малоэтажную застройку вплоть до улицы Богуна.

Реклама

В целом, под стабильным контролем СОУ в северной части Покровска остаётся около 5 км², что так же нельзя назвать полным контролем города противника. Ожесточённые бои продолжаются при этом СОУ предпринимают попытки для контратак, чтобы ухудшить положение противника в районах их инфильтраций.

Для путина, который уже объявлял Покровск "освобождённым", критически важно получить этот город к новогоднему обращению к российскому плебсу. Поэтому давление в эти дни на оборону города будет особо ожесточённым и остервенелым. Но говорить о том, что агломерация полностью потеряна – нет, в настоящее время это не соответствует действительности.

Безусловно, ситуация предельно сложная и я бы не рекомендовал испытывать по Покровску и Мирнограду оптимизма, но если понимать главную роль этой агломерации в этот момент времени, а именно – максимальное истощение и торможение противника, то следует отметить, что здесь с этой задачей справляются насколько это только возможно и даже за гранью возможного.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко Покровск война России и Украины
Новости партнеров
Мы используем cookies
Принять
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Проверить погоду
O насРедакцияПолитика конфиденциальностиРедакционная политикаПравила пользования сайтомРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

Главная
Telegram
язык
Важное