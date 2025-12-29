Бои за Покровск: что происходит на фронте

Покровск / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, "Суспільне"

Ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации сохраняется напряжённой и стабильной сложной. При этом, прозвучавшие накануне заявления российского военно-политического руководства о полном контроле Мирнограда так же не соответствуют действительности.

В настоящее время противник полностью контролирует южную часть Мирнограда вплоть до улицы Димитрова и террикона №3. Тем не менее, инфильтрационные группы противника пытаются прорваться вдоль улицы Соборной с целью закрепиться в спальном районе паралельно Матвеева, а так же в районе коммунальных и административных зданий.

В юго-восточной части города противник засел в многоэтажках "Восточного".

Инфильтрационные действия РОВ в центр и северную часть города не прекращаются, но сейчас для обороны Мирнограда остаётся главной проблемой отсутствие стабильной логистики, поскольку все дороги находятся под огневым контролем противника.

В Покровске противник вышел на северные окраины микрорайона Динас и имел возможность закрепиться в районе школы №4 и №6. Сейчас ведутся бои с российскими инфильтрационными группами в районе узловой больничной станции Покровск, что говорит об утрате контроля над Динасом.

Так же противник инфильтровался вглубь частного сектора по улице Данилы Галицкого и контролирует малоэтажную застройку вплоть до улицы Богуна.

В целом, под стабильным контролем СОУ в северной части Покровска остаётся около 5 км², что так же нельзя назвать полным контролем города противника. Ожесточённые бои продолжаются при этом СОУ предпринимают попытки для контратак, чтобы ухудшить положение противника в районах их инфильтраций.

Для путина, который уже объявлял Покровск "освобождённым", критически важно получить этот город к новогоднему обращению к российскому плебсу. Поэтому давление в эти дни на оборону города будет особо ожесточённым и остервенелым. Но говорить о том, что агломерация полностью потеряна – нет, в настоящее время это не соответствует действительности.

Безусловно, ситуация предельно сложная и я бы не рекомендовал испытывать по Покровску и Мирнограду оптимизма, но если понимать главную роль этой агломерации в этот момент времени, а именно – максимальное истощение и торможение противника, то следует отметить, что здесь с этой задачей справляются насколько это только возможно и даже за гранью возможного.

