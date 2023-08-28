Полный кризис: в РФ рухнул потенциал производства танков

Рекордное количество танков в российские войска было поставлено в 2019 году.

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Танк РФ / Минобороны РФ

Потенциал производства танков в россии.

Российские оккупационные войска за полтора года полномасштабной войны с Украиной понесли потери в танках такого количества, какого не несла российская федерация за всё время своего существования. Более того, не нёс СССР после Второй мировой войны!

Уничтожено 4 396 ОБТ.

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С другой стороны, при таких потерях, постоянно возникал вопрос, а какие возможности у нынешнего российского ВПК по их компенсации. Иными словами, сколько танков российские предприятия могут производить в месяц?

Прежде чем ответить на этот вопрос, следует знать ответ на другой.

А именно, сколько россия поставляла в свои войска танков до полномасштабного вторжения в Украину?

Рекордное количество танков в российские войска было поставлено в 2019 году:

Т-72 – 217

Т-80 – 217

Итого - 434

Но в этой поставке был нюанс.

Среди поставляемых танков преимущественно были модернизированные, из числа снятых с хранения или действующих, которые условно назывались в отчётности "новыми". А так же были просто выведенные из консервации, даже без модернизации.

Например, отдельная танковая рота 155-й бригады морской пехоты сформированная в 2019, получила на укомплектование 10 танков Т-80БВ, снятых с хранения.

Аналогично танковый батальон 39-й МСБр из состава 68 АК.

Так о чём это должно нам говорить?

Во-первых, в россии десятилетиями работала прекрасная коррупционная схема, когда с хранения снимали старую советскую технику, ремонтировали и модернизировали её и сдавали как "новую". Аналогично брали уже действующую, модернизировали и возвращали назад с пометкой "новая".

Так, танк, на модернизацию которого шло до $300 тыс, подавался в отчётности как новый, на который из бюджета выделялось $2-3 млн.

Отдельная категория поставок это вообще, без модернизации просто снимаемая с хранения техника, прошедшая только восстановительный ремонт.

Но, продолжим.

В 2020 российские войска получили:

Т-90 - 40

Т-72 – 240 (при этом 120 Т-72Б - снятые с хранения)

Т-80 - 20

Снятые с хранения Т-72Б были предназначены для комплектации 4 новых танковых батальонов из состава 127-й и 150-й МСД.

В 2021 вести наблюдение за передачей техники в российские войска стало сложнее. Эта информация максимально скрывалась. Например, неизвестно было, сколько Т-90 получили российские войска накануне полномасштабного вторжения. Ориентировочно можно было сказать о передаче:

Т-72 – 90

Т-80 - 80

В любом случае, из этих данных можно сделать несколько выводов.

Первый - в россии отсутствует полноценное серийное производство танков. Практически все российские танковые предприятия это в первую очередь ремонтные базы, но никак не производственные площадки, что подтверждает деградация технологических процессов.

Второй - даже в рекордный, пиковый год поставок танков, 2019-й, средний показатель выдачи танков составлял 36 в месяц. Но, опять-таки, это не производство новых танков, а модернизация и расконсервация.

Теперь же, после этой вводной части, вернёмся к нашим реалиям.

По разным данным у россии сейчас есть возможность передавать на фронт до 150 танков в месяц. С учётом нынешней интенсивности потерь, этого достаточно для компенсации потерь впритык, либо компенсации "в минус". То есть – её отсутствие.

Очевидно, что показатель в 150 танков достигается путём расконсервации и отправки в зону БД более примитивных и простых в техническом плане восстановления Т-62 и Т-54/55, но морально, ставить их в один ряд с Т-72/Т-80/Т-90... Извольте!

В то же время, модернизация Т-72/Т-80/Т-90 не идёт феноменально масштабно.

Но, что самое интересное. Показатель отправки в зону БД 150 танков в месяц звучал ещё в конце 2022 и начале 2023. А не так давно, ведущий алконавт всея россии дмитрий медведев, отмечал, что российская армия в 2023 получит 1 600 танков. Количество возможно кого-то и восхитило, но по факту это 133 в месяц.

В целом, слова медведева можно оценивать по-разному, но показатель 1 600 в год и 133 в месяц, вполне коррелируются с тем, что выдавал российский ВПК с конца 2022 и, что он так и не смог нарастить за всё это время, что в очередной раз доказывает факт деградации технологических процессов.

А потому, переход на старый советский лом, это не только признак того, что более современные образцы на исходе и в дефиците, а и того, что производство не вытягивает нужды армии и дыры затыкаются хоть чем-то, хоть как-то, лишь бы эта единица была на поле боя, как цель, как преграда, как огневая точка.

На сегодняшний день в россии 3 основных танковых предприятия. УВЗ, который занимается танками Т-72 и Т-90. "Омсктрансмаш", ориентированный на Т-80. И 103 БТРЗ в Чите ориентированный на Т-62. И всё это преимущественно не производство, а именно уровень ремонтных баз.

А потому, советских масштабов танкового производства от российской деградации ожидать не стоит. Как показывает время, они ещё в 2022 году достигли своего пика выдачи танковой продукции. Именно выдачи, а не производства. И если в ближайшее время им и удастся нарастить объёмы выдачи, то они, во-первых, будут не феноменальными, а в пределах вариативных 10-15%. А во-вторых – качественно более низкого уровня.

Иными словами, уничтожение более 150 российских танков в месяц, создаст кризис в возможности компенсации потерь и восстановления боеспособности танковых подразделений.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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