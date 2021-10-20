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Что будет, если рейтинг Зеленского продолжит рушиться

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
20 октября 2021, 20:00

Если рейтинг президента продолжит падение, то он может не выйти во второй тур.

Владимир Зеленский
Президенсткий рейтинг Владимира Зеленского с сентября снизился на 9% / Getty Images

Киевский международный институт социологии опубликовал рейтинг возможных кандидатов в президенты Украины, согласно которому поддержка избирателями действующего президента Владимира Зеленского существенно снизилась - сейчас за него проголосовали бы только 24,7% избирателей.

Реальный рейтинг Зеленского наверняка еще ниже того, что сейчас показывает, ведь все зависит от выборки и количества неопределившихся и, если брать по всем кандидатам, то вряд ли он выше 21%.

Показателем его рейтинга является то, что Слуги народа не смогли выдвинуть кандидата на выборы мэра Харькова. Если бы у них в сентябре действительно было 30%, как они об этом говорили, то кандидат со старта получил бы 10%. А факт того, что кандидата не смогли найти означает, что ситуация более печальна.

Плюс на дальнейшее снижение рейтинга будут влиять вакханалия с налоговым законодательством, скандалы с тарифами и "Вагнергейтом", безумие вокруг депутатов - того же Трухина, которого уже месяц не могут даже опросить на предмет того, был он или не был за рулем.

Все эти ситуации имеют накопительный эффект - люди видят, что холодильник уже побеждает телевизор. И это еще даже не получили платежки.

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Другие кандидаты прогнозируемо держат позиции. В частности, пятый президент Петр Порошенко второй в рейтинге, что вызывает беспокойство на Банковой. Собственно, закон об олигархах Офис президента проталкивает именно ради Порошенко, так как этот закон, в первую очередь бьет по нему и может ослабить его позиции.

То есть Порошенко таким образом пытаются снять с выборов. Однако тут Слугу народа может ждать сюрприз, поскольку электорат Порошенко, даже если его снимут, может не перейти к Зеленскому, а, например, к Кличко, который для них является более приемлемым кандидатом (в свое время это уже наблюдалось в Киеве).

Читайте такжеЗеленскому нужен был смысл своего президентства, и он его нашелКроме того, птица Феникс украинской политики, Юлия Тимошенко, поднимает свой рейтинг и держит позиции ввиду того, что сейчас "ее время" из-за ситуации с тарифами и социальной сферой. В этой связи она формирует единственную альтернативу Зеленскому, особенно если говорить о социальной политике.

Граница падения рейтинга Зеленского, как показывает практика украинского политикума - это 10%. То есть по меньшей мере столько избирателей голосует за власть - это, как правило, или чиновники или те, кто патерналистски настроены. Но такой рейтинг - это фактически политическая смерть Зеленского, которая может наступить раньше, чем он думал. Соответственно, если так пойдет и дальше, то второй тур для Зеленского может выглядеть печально - он может вообще в него не попасть. И тогда второй тур президентской гонки может стать для него непрогнозируемым.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

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Петр Порошенко Владимир Зеленский Виталий Кличко КМИС Юлия Тимошенко Тарас Загородний падение рейтинга новости Украины
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