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Покушение на Шефира: ошибка киллера, удача, но не инсценировка

Юрий Бутусов

журналист

23 сентября 2021, 19:26

Стрелку и заказчику было, очевидно, все равно что произойдет с Шефиром.

шефир
В Шефира стрелял один человек / коллаж: Главред

"Правда заключается в том, что, когда 12,7-мм пуля пробивает мотор автомобиля, он не перестает работать, и машина не останавливается в ту же секунду. Жидкости, конечно, вытекут из двигателя, и рано или поздно он заглохнет. Но это случится далеко не сразу. Пуля калибра 8,58 мм и 7,62 мм даст тот же самый эффект. Нет. Самый лучший способ остановить машину – это застрелить водителя. А это можно сделать при помощи самого разного оружия".

Крис Кайл, "Американский снайпер"

После представления дополнительной информации от правоохранителей и брифингов можно прийти к более определенным выводам по картине преступления.

1. Инсценировка или реальное покушение?

Для разговоров об инсценировке есть немало причин, однако ключевые факты перевешивают: машина Шефира действительно обстреляна, водитель ранен двумя пулями, а значит угроза жизни была реальной, и пуля даже рикошетом могла забрать жизни людей в машине. Если это и было игрой "своих", то Шефир в ней участия не принимал. То, что наши власти часто лгут и манипулируют, не должно заслонять факты.

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Киллер не сделал свое дело, и, конечно, можно составить большой список его ошибок и нелепостей. Шансы на убийство водителя и самого Шефира с таким исполнением были не очень велики, но наемные убийцы экзаменов не сдают, и почему он отстрелялся неточно можно выяснить только после задержания. Главное другое - он вполне мог и попасть.

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А вот инсценировка расследования, в случае неэффективных поисков, дискредитирует власти куда сильней, чем любые слухи и нескладухи киллера при покушении.

2. Кто исполнял – одиночка или группа?

Стрелял один человек. А вот действовал преступник, скорее всего, не один. Стрелок был готов к появлению машины Шефира. Поэтому вероятно, информацию дали наблюдатели на маршруте. Не исключено, что у группы были еще водители, которые обеспечили выезд с места покушения. Разумеется, группа не один раз должна был побывать на маршруте Шефира, организовать наблюдение, выбрать место преступления и пути отхода.

3. Стрелок

Стрелок произвел, по данным МВД, около 20 прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 мм, в одиночном режиме стрельбы. 12 пуль поразили кузов машины, 2 пули попали в голень водителя Александра Иванько.

Стрелок старался поразить водителя, а не пассажира, и в этом была логика – ведь в таком случае машина остановится и можно будет добить пассажира. Однако избранный план покушения не давал надежной гарантии поражения цели. Машина быстро ускорялась, а стрелок не стал перекрывать дорогу машиной или бревном, чтобы ее остановить. У Шефира не было охраны, и он бы не оказал никакого сопротивления в случае появления преграды на пути. Но преграды не было. Огневой позицией киллер выбрал полянку на другой стороне дороге от полосы движения Шефира – это было сделано чтобы раньше опознать машину выходящую из поворота, и избежать преждевременного обнаружения. Добиться поражения водителя при обстреле машины на скорости стрелок не смог, выстрелы как для одиночной стрельбы, о чем говорит МВД, пришлись слишком низко, и смогли задеть водителя в голень, но это ранение не вывело его из строя.

Да, киллеры тоже промахиваются, да, кадровые проблемы есть и у мафии, да, попытка убить помощника президента для киллера тоже стресс.

4. Хотели ли убить Шефира?

Стрелку и заказчику было, очевидно, все равно что произойдет с Шефиром. Думаю, убийство помощника президента было задачей-максимум, но запугивание и террор также были приемлемым результатом. Вероятность оставить Шефира в живых беспокоила стрелка и заказчика все-таки меньше, чем риск заранее засветиться на месте засады или оставить улики, которые могут вывести на след преступников.

Киллеры несомненно понимали, что стрельба в движении – ненадежный вариант в такой обстановке, однако для них главным была скрытность и внезапность, и это могло быть мотивом, почему стрелок не искал себе соучастников для стрельбы и блокировки дороги.

Для нападения были использованы, по словам замминистра Енина, специальные патроны венгерского производства – о чем идет речь, о бронебойных или о патронах для стрельбы с глушителем МВД покамест не уточнило, но патроны взяли такие, которые трудней отследить.

Киллер не дострелял весь рожок автомата, и сразу начал отход, при этом он не бросил оружие при бегстве, рискнул, чтобы не оставить этой улики следствию. Полиция сообщает, что оружие пока не обнаружено.

Поэтому стрельба была неграмотной, но место засады и меры по обеспечению скрытности предпринял вполне грамотные.

5. Найдут ли стрелка?

От этого зависит оценка в обществе происшедшего. Если покушение такого калибра останется без зацепок, тогда слухи о вероятной инсценировке могут превратиться в основную версию.

Очевидно, что киллер постарается скрыться как можно глубже и дальше от места событий.

Преступление было подготовлено, действовал не один человек, эти люди появлялись не только на месте засады, они наверняка изучали весь маршрут движения. Там плотная застройка, много камер наблюдения. Плюс применялись определенные телефоны, в общем, алгоритмы поиска есть. Движение на трассе довольно оживленное, на машинах могут быть также регистраторы.

Есть немало свидетелей, которые что-то могут знать и на кого-то обратить внимание на маршруте.

viber
Сергей Шефир
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