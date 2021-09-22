Повод для политического кризиса: чем грозит история с покушением на Шефира

Под Киевом совершили покушение на советника Зеленского Сергея Шефира / Главред

Покушение на Сергея Шефира вызывает недоумение - если бы кто-то хотел остановить авторов или инициаторов законопроекта об олигархах, надо было бы "бить" по другим людям. Шефир - незаметный, неконфликтный и это, казалось бы, последний человек в окружении президента, в отношении которого могли бы совершать такие действия. Эти действия, как правило, делают люди, склонные к криминальным методам или же люди, которые разбираются в методах спецслужб.

Поэтому я больше склоняюсь к версии, что это на самом деле покушение не на Шефира, он здесь больше выбран как символический объект, а предупреждение президенту Зеленскому и его ближайшему окружению. Это попытка запугать президента, возможно, в контексте законопроекта о деолигархизацию или же это может быть связано с политикой санкций и рядом других вопросов.

Зеленский и Шефир – давние друзья. Жизнь переменчива, поэтому могут быть и охлаждения отношений, однако это не повод для выстрелов. Как правило, эмоциональные конфликты между бывшими друзьями решаются иначе. Здесь явно подготовленное покушение и можно это считать больше политическим терактом, или же бизнес-интересом. Но бизнес-конфликт здесь маловероятен, ведь за два года президентства Зеленского не было ни одного сообщения о том, что Шефир был связан с конфликтами, в частности, в бизнес-сфере. То есть он, наоборот, разрешал конфликтные ситуации и способствовал поиску компромиссов.

Я абсолютно убежден, что оппоненты Ермака сейчас могут активно рассматривать как версию взаимоотношения между ним Шефиром. Но эта версия уж слишком конспирологическая, потому что и опыт до Зеленского, и ситуации во время президентства Зеленского свидетельствуют о том, что аппаратные конфликты и борьба в ближайшем окружении любого президента решаются не стрельбой, а сугубо аппаратными методами. Например, ранее мы уже видели противостояние Ермака и Богдана, которое было решено аппаратным путем. Тем более, что в случае с Шефиром, к нему привлекается излишнее внимание, из-за чего в такой версии теряется всякий смысл и если таким образом бороться против оппонента, то это – выстрел в самого себя.

Читайте также"Это слабость, ответ будет сильным": Зеленский пригрозил ударом за покушение на ШефираНе менее конспирологической будет выглядеть и версия о покушении с целью начала репрессий - мол, чтобы подавить демократию и тому подобное. Эта версия, конечно, имеет право на жизнь, но это должна быть целая спланированная комбинация. Как правило, такое возможно в авторитарных режимах, где лидеры пришли к власти насильственным путем и изначально имели под контролем силовые структуры. Зеленский и его команда - из другой среды и никогда не имели отношения к движениям с авторитарными методами.

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После этих событий вряд ли произойдет отставка Шефира (разве что, он может сам на это пойти из-за эмоционального потрясения). Для него эта ситуация наоборот будет полезна, потому что покушение на него станет для Зеленского очередным импульсом, чтобы его поддержать. Поэтому теперь Шефир может стать человеком, который будет иметь еще большее доверие президента.

В то же время любые заявления чиновников о "покушении на систему" ничего не стоят. Это можно назвать разве что вызовом правовой системе Украины, поскольку на моей памяти такого раньше не было. Помощник президента - это не государственная должность, а патронатная служба. Шефир - близкая к Зеленскому персона, соответственно, возрастают и риски для самого Зеленского. Поэтому это вызов и службам безопасности, правовой и политической системе государства. Ведь насильственные методы, в частности, террористические акты, могут использоваться в политической борьбе. Такие прецеденты уже были в США, европейских странах и теперь такой риск для известных политических фигур прослеживается и в Украине.

Собственно, покушение на Шефира - это индикатор того, что в Украине такое возможно. Та агрессия, которая накопилась в Украине, может стать основой для таких действий. Потому что есть люди, которые ненавидят команду Зеленского и его самого, а когда кому-то не нравятся власть имущие или просто богатые, при наличии оружия эти люди могут стать объектом для покушений.

Поэтому теперь однозначно будет усилена безопасность президента и людей из его ближайшего окружения. А это в определенной степени усилит взаимное недоверие в политической среде, потому что все будут искать того, кто это сделал, ради чего и все будут подозревать друг друга: власть - оппозицию, а оппозиция - власть, что усиливает риск для дестабилизации в стране.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда