Покорить Украину любой ценой: решится ли Путин на применение ядерного оружия

Путин может применить ядерное оружие против небольшой страны НАТО / Красная звезда

В недоимперии продолжают завывать про ядерный пепел, который стучится в сердца киселевых и прочих рашистских пропагандонов. Испытания баллистических ракет проводят, все такое.

Для нас наиболее правильным, конечно, является "подход самурая": жить и действовать так, словно все самое ужасное уже случилось. Соответственно, бояться нечего. Но понимаю, что те, кто способен на такой иррациональный подход, давно на фронте. Для остальных – рациональные резоны.

Как ни парадоксально, главным препятствием для применения рашистской военщиной ядерного оружия является безумное мировоззрение бункерного фюрера.

Читайте такжеКак и чем закончится война в Украине – три сценария

Как известно, в своем загноившемся мозгу Путин воюет со Штатами и НАТО за то, чтобы они признали персонально его одним из трех главных центров мира. А вот Украину Путин хочет покорить, отмародерив ее историю, святыни и цивилизационные корни. Заметьте, не уничтожить физически, даже не завоевать, а покорить! Так как он считает Украину несостоявшимся государством, воевать с нами для Путина – это поставить себя вровень, на что он со своей манечкой величия просто не способен.

Чтоб вы понимали кремлевскую умственную загогулину: это не украинцы громят агрессора на своей земле – это все происки США и НАТО, которые воюют вместо украинцев. А до этого они же, штатовцы и натовцы, организовывали в Украине майданы, нацеленные исключительно против России и лично против Путина. Да, вот такой устойчивый персональный бзик, ставшим идеологией целой страны.

Поэтому, если Путин и вздумает применить ядерное оружие, то против небольшой страны НАТО, чтобы прервать военную помощь Украине. И, очень надеюсь, получит адекватный ответ. Кстати, современные ядерные ракеты США имеют сравнительно небольшую мощность, но способны целенаправленно разрушать бункеры заглублением до двух километров. А Путин плавает значительно мельче – во всех смыслах.

Читайте такжеБез ядерной точки в войне против Украины Путину не обойтись

Использовать на украинских фронтах тактическое ядерное оружие – вообще дурня. Какой такой укрепрайон им можно поразить, чтобы обеспечить перелом в кампании? Сила ВСУ как раз в мобильности, против нас тактическое ядерное оружие все равно, что копье против пчелиного роя. И российские военные это понимают. Конечно, Путин, как принц на бутылке (российский аналог принцессы на горошине), может требовать хоть Луну с неба, но применяют ядерное оружие таки военные.

Максимум, чего я от рашистов ожидаю (да и то вряд ли) – это попытку демонстрационного воздушного ядерного взрыва над Киевом, который разрушений не причиняет, но должен принудить нас к капитуляции. Однако казаки-самураи из ВСУ все равно оружия не сложат, сколько ни запугивай, ведь мы знаем, что в случае капитуляции всю Украину превратят в сплошную кровавую Бучу. Уж лучше сопротивляться.

Читайте такжеСтрашное пророчество для России сбывается: когда тело РФ расползется по швам

И наконец, самое главное: когда Штаты хотели применить против Японии атомную бомбу, они ее сбросили, а не рассуждали. Когда могут – делают, когда не могут – рассказывают. Фейковых супердержав это касается в первую очередь.

Так что не делаем сами себе лишние нервы. В любом случае, уж если к чему и подходит определение "обоюдоострое", то именно к ядерному оружию.

Александр Кочетков, политический аналитик