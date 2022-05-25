Показания Медведчука: благодаря чему Путин держал Порошенко мертвой хваткой

Путин благодаря Медведчуку крепко держал Порошенко / Reuters

Звонят друзья: ну как тебе показания Медведчука? Пороху капец?

Моя реакция на показания Медведчука очень спокойная.

Обо всем этом еще во времена президентства Порошенко много говорили. Политики, журналисты, эксперты, добровольцы, волонтеры, активисты. Выходили на протесты, давали комментарии, блокировали железную дорогу, по которой возили уголь из ОРДЛО, требовали запустить процедуру импичмента и арестов его друзей-коррупционеров.

О его жадности знала вся страна. Именно за его жадность и держал его мертвой хваткой Путин с помощью Медведчука. И никакой показной "патриотизм" спасти Петра Алексеевича не мог. Второй срок президентства для него был невозможен. И именно его жадность и ложь привели к власти Зеленского.

Многие знали и о коррупции в оборонпроме, и о торговле углем с сепарами, и о рейдерстве дизель-провода, который должен был быть национализирован, но был передан в собственность Медведчука, а выгодоприобретателем стал Порошенко, и о сотнях других фактов.

Как результат мы получили неспособность пятого президента вести войну с оккупантами, акты капитуляции в форме Минска-1 и Минска-2, активную работу в Украине агентов Кремля, которых возглавлял Медведчук.

Они получили от Порошенко три телевизионных канала, финансовую базу и, как следствие, немалую долю влияния в украинской политике и экономике.

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Медведчук не сделал никаких открытий. Он лишь подтвердил то, что и так было очевидно, что и так все знали. Факты говорили сами за себя, как бы их ни пытался объяснить Порошенко, и как бы талантливо он ни врал.

Все то, что было за пять лет его президентства, объяснялось только тем, что все это могло быть только благодаря его крышеванию или из-за его слабости и незнания.

И то, и другое в условиях войны на посту президента – преступно.

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Медведчук не удивил. А вот удивят ли всех нас украинские правоохранительные органы, заставив бывшего президента отвечать перед законом, покажет время.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком