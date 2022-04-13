Почему Зеленский предложил Путину обменять Медведчука

Виктор Медведчук / Соцсети президента Владимира Зеленского

Темой номер один вчерашнего вечера в информационном пространстве Украины стало задержание Виктора Медведчука. Ни много ни мало, а основного политического партнёра (и протеже) Путина на украинском направлении. И тут возникают сразу несколько тем для рассуждения:

Первая. Виктор Медведчук - очень ценный кадр, поскольку владеет колоссальным объёмом информации о ресурсах влияния РФ в Украине. Ну и, возможно, о планах Путина (первоначальных).

Вторая. Медведчук может рассказать о внутриполитических договорняках, благодаря которым после 2014 вылез как чёрт из табакерки в ТОП украинской политики.

Третья. Интересное совпадение - Медведчук "зашевелился" (то позволило его задержать) после слухов (или не совсем слухов) о домашнем аресте Владислава Суркова. А это уже проблемы на российском направлении - Путин явно зол. Ведь расчёт на эффективность сурковско-медведчуковской политической игры не оправдался - российские войска с цветами не встречают. А ресурсов было потрачено много. Есть повод задать вопрос "Где деньги?"

Четвертая. И, наконец, Медведчук как обменный фонд. Зеленский уже допустил возможность обмена. Для Путина "кинуть" проштрафившегося" кума будет вызовом. Ведь, в таком случае многие его партнёры поймут, что их тоже готовы выбросить как отработанный материал. Вопрос во времени. Обменять и поплакать на похоронах после "внезапной кончины" тоже не хорошо - партнёры не совсем идиоты.

Читайте такжеМесть Путина, или Как задержали МедведчукаМедведчуку страшно. В Украине будут задавать много вопросов и, возможно, посадят надолго. Но открытым остаётся вопрос действий его украинских партнёров о которых может рассказать (и которые боятся огласки). В РФ вопросы тоже зададут. Но о другом. А потом... до этого дожить бы. И, вот гримаса судьбы, возможно, самым безопасным для него местом действительно будет изолятор СБУ.