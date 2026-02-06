Почему впереди нас ждет еще много раундов переговоров

Обмен пленными – это максимальный результат, которого можно было достичь на сегодняшний день.

Война будет продолжаться несмотря на значительные потери

Комментируя итоги переговоров в Абу-Даби между делегациями Украины, США и РФ для катарского телеканала Al - Araby отметил следующее:

- обмен пленными - это максимальный результат, которого можно было достичь на сегодняшний день, учитывая расхождения позиций сторон по выводу украинских войск из Донбасса;

- на позицию Украины в этом вопросе влияет не только недоверие к РФ, которая не способна в кратко- и среднесрочной перспективе захватить эти территории, но и отсутствие договоренностей с Соединенными Штатами относительно гарантий безопасности Украины.

- война будет продолжаться, несмотря на значительные потери с обеих сторон. Частично это подтверждается и недавним заявлением президента Зеленского о том, что положительным результатом будет, если война закончится в течение следующего года.

Поэтому впереди нас ждет еще много раундов переговоров, ведь реальные переговоры начались только в этом году, когда произошли изменения в составе делегации РФ. Ведь существует очень много вопросов, требующих согласования между двумя сторонами, кроме территориальных вопросов.

О персоне: Максим Яли Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. Обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую Академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.

