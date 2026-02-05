Украина показала всему миру, что с ядерной доктриной РФ можно сделать на самом деле

Ракета "Фламинго" имела возможность прорвать российскую эшелонированную ПВО.

Я думаю все OSINTеры и мониторинговые группы в ближайшие сутки будут активно форсить спутниковые снимки полигона "Капустин Яр".

Уверен, в ближайшее время мы увидим первые снимки в открытых источниках и выводы относительно результативности ударов "Фламинго".

Но, на сегодняшний день я могу сказать о том, что удары по полигону "Капустин Яр" это удар по стратегическому объекту высочайшей важности. По факту, это единственный полигон в россии, обеспечивающий высокий уровень испытаний новых ракет и ракетных технологий, а так же его боевое применение для запуска МБР. Конечно, есть и другие, но не обеспечивающие той широкой функциональности, как "Капустин Яр".

По факту, Украина в очередной раз показала всему миру, что российской ядерной доктриной можно на самом деле сделать… а точнее, что ею можно подтереть.

Особенность таких ударов заключается и в том, что ракета "Фламинго" имела возможность прорвать российскую эшелонированную ПВО и ударить по настолько важному объекту, приведя его сейчас, фактически, в состояние опасной зоны, с повышенными рисками и фактической неработоспособностью.

Завершался 4-й год полномасштабного вторжения в Украине, полигон "Капустин Яр" вышел из чата…

Ждёмс спутниковую верификацию. А возможно и фото с места событий.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

