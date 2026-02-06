"Нулевая" квота на лом: почему ее отмена будет означать возвращение коррупции

На этом фоне разговоры о вреде "нулевой" квоты выглядят цинично.

В последние недели в польской прессе появилось немало публикаций с призывами пересмотреть решение Украины о "нулевой" квоте на экспорт металлолома в 2026 году. Эти тексты представляют ситуацию как угрозу торговле или вмешательство в рынок. На самом деле речь идет о гораздо более простом вопросе: вернется ли в отрасль коррупция и непрозрачные схемы, которые годами стоили государству миллиарды гривен.

В последний день 2025 года правительство Украины приняло решение временно, на один календарный год, ограничить экспорт лома черных металлов путем введения "нулевой" квоты. Это было государственное и экономически обоснованное решение. Причин для него было несколько: дефицит сырья на внутреннем рынке, необходимость декарбонизации промышленности и выполнения экологических обязательств. Но ключевой причиной стали коррупция, непрозрачность и системные потери бюджета.

Формально экспорт лома из Украины в страны за пределами Европейского Союза облагается пошлиной в размере 180 евро за тонну. Однако в действующих правилах годами существовала лазейка. Если лом экспортировался в страны ЕС, пошлина с таких партий не взималась. Это привело к массовому вывозу сырья именно в Евросоюз, откуда оно далее реэкспортировалось в третьи страны, в частности через польские и болгарские порты. В результате государственный бюджет ежегодно недополучал несколько миллиардов гривен.

Фактические поступления от такого экспорта выглядели абсурдно. С каждой тонны экспортированного лома государство получало около 100 гривен. Это мизерная сумма, особенно учитывая, что объемы экспорта постоянно росли. По итогам 2025 года они достигли почти полумиллиона тонн, что стало 4-летним максимумом.

На этом фоне разговоры о вреде "нулевой" квоты выглядят цинично. Особенно если учесть, что одна тонна металлолома, переработанная внутри страны в сталь, способна генерировать для бюджета примерно 14-15 тысяч гривен налогов. Речь идет не только о фискальном эффекте, но и о рабочих местах, загрузке металлургических и литейных предприятий, производстве продукции для обороны и восстановления.

Временное ограничение экспорта фактически устранило коррупцию в этой отрасли. Оно закрыло возможность манипуляций с направлениями поставок, лишило смысла реэкспортные схемы и сохранило добавленную стоимость внутри страны.

Позиция правительства по этому вопросу является четкой и публично зафиксированной. Лом определен как критически важное сырье для украинской металлургии и литейной отрасли. Даже при наличии экспортной пошлины вывоз лома продолжал расти, часто транзитом в третьи страны без какой-либо пользы для украинской экономики. Внутренняя переработка, наоборот, дает налоговые поступления, рабочие места и продукцию, необходимую для восстановления и обороны. Отдельно стоит упомянуть и уменьшение выбросов СО2, что напрямую соответствует требованиям Европейского Союза.

Статистика за 2025 год только подтверждает эти аргументы. По данным Государственной таможенной службы, экспорт украинского металлолома вырос на 53 процента по сравнению с 2024 годом и достиг 448,68 тыс. т. Это максимальный показатель с 2021 года. Основным направлением экспорта оставалась Польша, куда было отправлено 343,6 тыс. т, или 76,6 процента общего объема. Значительные объемы также пошли в Грецию, Болгарию и Германию.

Именно поэтому попытки отменить "нулевую" квоту в 2026 году будут означать не либерализацию, а возвращение старых схем. Возвращение непрозрачности, бюджетных потерь и коррупции. В условиях войны и послевоенного восстановления это путь, который Украина уже проходила и который не имеет смысла повторять.

