Почему война в Украине для России закончится крушением государства и революцией

Россия с ядерной дубинкой сейчас напоминает обрюзгшего мужика, теребящего свою теребульку и не понимающего, почему над ним смеются.
Глядя на то, как развивается логика войны между Украиной и Россией, уже можно сказать, что Россия воспроизводит свои привычные формы финала старой модели. А эта модель заканчивается кризисом в форме неудачной войны. И ведут себя россияне аналогично матрице Крымской войны 1853-1855 годов и Русско-японской войны 1904-1905 годов.
Идёт отмирание старой модели на фоне перестройки мировой системы, где формируется новый баланс сил в противостоянии Запада и Азии.
Полупериферийная империя России на этом фоне мечется между умными и красивыми, судорожно пытаясь доказать, что, если она хоть и не умная, то, как минимум, красивая, потому что у неё есть ядерное оружие.
Аргумент так себе, но Россия не оставила себе каких-либо других вариантов, кроме как вуайеристских. То есть, расстегнув ширинку, достать оттуда вялый [половой член] (неценз.) и, размахивая им, громко кричать окружающим: "Смотрите, какой я богатырь, щас я вас как вы…бу! Щас тут будет стоять такой кинжал, щас я вам покажу такого сармата, что вам будет очень страшно".
Однако, прохожие видят не воинственного сармата, а 69-летнего обрюзгшего агрессивного мужика с очень высокой самооценкой и очень низкой потенцией. Мужик теребит свою теребульку и не понимает, почему все вокруг хохочут. Тут вспоминается стишок команды КВН Донецка, который мне в 2000 году рассказал Максим Ровинский:
Голая старушка ехала в трамвае,
Тоненькие ручки…
Тоненькие ножки…
Голая старушка, люди все смеются
Голая старушка – можно еб…нуться!
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Короче говоря, этот переход закончится для России традиционно – крушением государства и революцией.
А эта революция в худшем случае приведёт к рождению очередного уродца-мутанта после новой потери территорий, а в лучшем – распадом этого мерзкого образования на части.
Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего