УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему война в Украине для России закончится крушением государства и революцией

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

21 апреля 2022, 17:35

Россия с ядерной дубинкой сейчас напоминает обрюзгшего мужика, теребящего свою теребульку и не понимающего, почему над ним смеются.

В лучшем случае в результате войны Россия распадется на части
Революция в России родит очередного уродца-мутанта / Reuters

Глядя на то, как развивается логика войны между Украиной и Россией, уже можно сказать, что Россия воспроизводит свои привычные формы финала старой модели. А эта модель заканчивается кризисом в форме неудачной войны. И ведут себя россияне аналогично матрице Крымской войны 1853-1855 годов и Русско-японской войны 1904-1905 годов.

Идёт отмирание старой модели на фоне перестройки мировой системы, где формируется новый баланс сил в противостоянии Запада и Азии.

Полупериферийная империя России на этом фоне мечется между умными и красивыми, судорожно пытаясь доказать, что, если она хоть и не умная, то, как минимум, красивая, потому что у неё есть ядерное оружие.

Аргумент так себе, но Россия не оставила себе каких-либо других вариантов, кроме как вуайеристских. То есть, расстегнув ширинку, достать оттуда вялый [половой член] (неценз.) и, размахивая им, громко кричать окружающим: "Смотрите, какой я богатырь, щас я вас как вы…бу! Щас тут будет стоять такой кинжал, щас я вам покажу такого сармата, что вам будет очень страшно".

Однако, прохожие видят не воинственного сармата, а 69-летнего обрюзгшего агрессивного мужика с очень высокой самооценкой и очень низкой потенцией. Мужик теребит свою теребульку и не понимает, почему все вокруг хохочут. Тут вспоминается стишок команды КВН Донецка, который мне в 2000 году рассказал Максим Ровинский:

Голая старушка ехала в трамвае,

Тоненькие ручки…

Тоненькие ножки…

Голая старушка, люди все смеются

Голая старушка – можно еб…нуться!

Читайте такжеПутин по своей тупости перезапустил экономику США: почему Штаты дважды выигрывают от войны в Украине

Короче говоря, этот переход закончится для России традиционно – крушением государства и революцией.

А эта революция в худшем случае приведёт к рождению очередного уродца-мутанта после новой потери территорий, а в лучшем – распадом этого мерзкого образования на части.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего

viber
война в Украине ядерное оружие Юрий Романенко Россия
Реклама
Популярное
Денежная удача и невероятное везение: знаки, которые разбогатеют до средины летаДенежная удача и невероятное везение: знаки, которые разбогатеют до средины лета Гороскоп на сегодня, 20 апреля 2022: Ракам – недруги, Водолеям – солидный доход, Рыбам – вещие сныГороскоп на сегодня, 20 апреля 2022: Ракам – недруги, Водолеям – солидный доход, Рыбам – вещие сны Уничтожить Крымский мост и Кремль: военный объяснил, почему ВСУ не переносят войну на территорию РФУничтожить Крымский мост и Кремль: военный объяснил, почему ВСУ не переносят войну на территорию РФ Гороскоп на сегодня 21 апреля 2022: Близнецам – недруги, Девам – сплетни, Весам – удачаГороскоп на сегодня 21 апреля 2022: Близнецам – недруги, Девам – сплетни, Весам – удача Армия Украины ударит по Крымскому мосту, как только появится возможность – ДаниловАрмия Украины ударит по Крымскому мосту, как только появится возможность – Данилов
Поддержите Главред

Последние новости

17:35

Почему война в Украине для России закончится крушением государства и революцией

17:24

Надя Дорофеева впервые рассказала про развод с Дантесом, а он пожелал ей найти свою любовьВидео

17:15

Освобождение страны и сильная армия: как солнечное затмение 30 апреля отразится на ситуации в Украине

17:14

"Четкий сигнал Путину, что он конченый": Климкин назвал условие прямого участия НАТО в войне

17:12

Тяжелая артиллерия и сотни тысяч боеприпасов: Байден объявил о новом пакете помощи УкраинеВидео

Реклама
17:08

В Мангуше оккупанты массово вырыли братские могилы для убитых ими жителей Мариуполя – советник мэра

16:50

Ведущий популярного российского шоу поддержал Украину и уходит с телеканала

16:49

Пасхальная корзина: что обязательно нужно святить в церкви на Пасху 2022, простые рецептыВидео

16:43

Полностью уничтожено не менее пяти рот: российские ВДВ-шники боятся воевать в УкраинеВидео

16:24

Машина Стингера соколика подбила: бойцы ВСУ уничтожили самолет оккупантов из ПЗРК

16:10

Экс-супруга Ступки показала, как новый парень сделал ей предложение

15:42

В Украине продлили военное положение на месяцВидео

15:35

Как в Германии планируют предоставить России право убивать украинцев до конца годамнение

15:31

Большая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизни

15:05

Выстрел в себя: что будет означать ядерный удар России по Украине

15:00

Сильные молитвы во время войны: за мир в Украине и здравие воинов

14:40

В Украине наконец-то прекратятся дожди - потеплеет до +20

14:30

Украина готова ударить по Крымскому мосту: у Путина разразились резким обвинениемВидео

14:22

Самая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и простоВидео

14:18

Сивохо, который хотел мира с Россией, жестко призвали извиниться перед ветеранами. Тот пообещалВидео

Реклама
14:15

ВСУ – четвертая армия НАТО, а Украина в ближайшее время может вступить в Альянс – экспертВидео

13:54

Приметы на 22 апреля: что нельзя делать в Страстную пятницу и как уберечь дом от бедыВидео

13:51

В Болгарии арестовали пьяных русских, которые дрались и выдавали себя за украинцев

13:45

"Мы убьем всех!": скандальный Охлобыстин собрался воевать за Путина в Украине

13:21

Германия вычеркнула тяжелое вооружение из списка военной помощи Киеву, Шольцу грозит отставка - СМИ

13:18

Почему Кремль обречен проигрывать каждую развязанную им войнумнение

13:07

В Израиле отменили концерты российских исполнителей-путинистов: кто в списке

12:57

Здоровое ли у меня чувство вины: психолог рассказала, как отличить невроз от нормального состояния

12:55

ВСУ отправили главаря боевиков "ДНР" повидаться с Мотороллой и Захарченко

12:50

"Полностью уничтожили": Данилов рассказал, как ВСУ "покрошили" отряд путинских наемников из СирииВидео

12:35

Солнечное затмение 30 апреля 2022: астролог рассказала, каких перемен ждать всем знакам зодиакаВидео

12:19

Страстная пятница 2022: дата, традиции и запреты дня

12:17

"Все гадости наказуемы": Вахтанг Кикабидзе рассказал, как Путин поплатится за войну в Украине

12:00

Гороскоп на завтра 22 апреля 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – разочарование

11:45

"Власти" Крыма лишили Огневич и Усика всех наград - бывшая "Холостячка" уже ответила коллаборантам

11:43

Украину ждут тяжелые дни и недели: Россия надеется на блицкриг на Донбассе к 9 мая – МВДВидео

11:07

Ядерный удар все ближе: почему Россия не может себе позволить проиграть войну в Украинемнение

11:06

Война в Украине может быть закончена прямыми переговорами между Путиным и Зеленским - Подоляк

10:54

"Вспомни, как тебя вылизывали, дурака": Ефросинина рассказала, как Киркоров канючил роли у Зеленского

10:40

Холодные ночи, грозы и порывистый ветер: какой будет погода в Украине до конца апреля

Реклама
10:27

Гороскоп на сегодня 21 апреля 2022: Близнецам – недруги, Девам – сплетни, Весам – удача

10:19

Потап и Настя Каменских призвали ужесточить "наказание" от РФ: "никому не нужна такая раша"

10:12

Бровары уже с электричеством, в Буче воду подали для всего города

09:58

Российские захватчики продвигаются в сторону Краматорска – разведка Британии

09:53

Говорить с крокодилом, когда нога у него в челюсти: Джонсон дал оценку переговорам Украины с ПутинымВидео

09:35

В России сожгли военкомат: данные призывников сгорели

09:11

Боится собственной тени: почему маньяк Путин не рискнет применить ядерное оружиемнение

09:08

Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал о тактике освобождения города от путинской армии

09:01

"Преподал бы вашим деткам урок": сын Повалий ищет работу

08:39

Требовали признаться, что он из Азова: в Мариуполе оккупанты неделю пытали студента током

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять