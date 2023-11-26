Почему в Украине на улице оказалось огромное количество специалистов

Очень серьезный удар по системе ПТУ сделала де-индустриализация.

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Когда распался совок, то сама система ПТУ не изменилась / фото: УНИАН

Вот у нас сейчас часто жалуются на развалившуюся систему ПТУ.

Тогда давайте разберемся, какую систему мы унаследовали от совка и почему она развалилась.

Для начала начнем с того, что в СССР сформировалась определенная парадоксальная ситуация. Как правило, учиться в ПТУ шли люди, которые не хотели учиться в школе. Не говорю, что они были тупые, а просто не хотели учиться.

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С другой стороны, надо понимать, что совок предлагал довольно неплохие перспективы для рабочих специальностей - стабильная работа на заводе, можно встать в очередь на квартиру. И многие действительно не понимали: а для чего мне учиться в школе? Лучше пойду после школы на быстрые курсы в ПТУ и потом на завод.

И когда эти ребята приходили в ПТУ, то первое что они начинали делать - это наверстывать пропущенные школьные знания, хоть и с более четким практическим профессиональным наклоном. И значительная часть учебного процесса как раз была связана с той самой школьной химией, физикой, геометрией.

Мы вчера говорили о токарях. Базовый навык по технологии обработки металла предусматривал понимание, из какого сплава сделана заготовка и его свойств (прочность, хрупкость, пластичность), резцами из каких сплавов надо его обрабатывать и как именно его обрабатывать - это все практическая химия и физика. Чертежи-это та же геометрия. И поэтому многие уже в ПТУ понимали, что для работы на заводе надо наверстывать знания из школы.

Когда распался совок, то сама система ПТУ не изменилась - туда продолжали те кто не хотел учиться в школе. Изменилась только экономика. Теперь уже никто не гарантировал стабильной работы и квартиру тоже никто уже не давал. Изменились также представления людей об образовании. Теперь на первый план начали вылезать такие факторы как престижность профессии. Престижными профессиями считались - экономисты, юристы, врачи. А вот ПТУ именно из-за того, что туда шли все кто не хотел учиться, стали непрестижными.

Плюс сюда надо добавить, что очень серьезный удар по системе ПТУ сделала де-индустриализация. Когда после развала совка, огромное количество заводов фактически осталось без заказов. В первую очередь потому, что многие заводы жили исключительно за счет госзаказов или же были поставщиками этих заводов, часто даже в разных республиках СССР. И когда распался СССР, то появились границы и если раньше завод был поставщиком завода в другой республике, то это уже стала другая страна. Одни руководители смогли адаптироваться к новым условиям, еще некоторых спасли государственные заказы, однако значительная часть предприятий оказалась неспособной знать себе место в новой экономике.

И это привело к тому, что на улице оказалось огромное количество специалистов, которые были никому не нужны. А это в свою очередь приводило к тому, что привлекательность этих профессий - падала до нуля. И это ускорило деградацию профтехобразования.

Поэтому проблема очень сложная и я не вижу какого-то простого решения. Хотя на самом деле у меня есть некоторые идеи.

Кто такой Павел Вернивский? Павел Вернивский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

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