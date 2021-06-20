Почему Украине все еще рано отказываться от бумажных документов

Парламент принял законопроект об уменьшении количества документов в печатном виде / УНИАН

На днях Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает paperless - цифровизацию всех публичных услуг.

Технически Украина к этому не готова. Если вспомнить историю, то у нас уже практически 10 лет введены ID-карты, но считать с них информацию невозможно - куда бы вы не пришли, с вас требуют, как минимум, справку о регистрации, которую нужно распечатать отдельно. Отсюда вопрос – неужто так сложно оснастить хотя бы все госконторы картридерами? Вряд ли, но почему-то этого не происходит.

Чтобы что-то принимать, нужно сначала подготовить условия. Грубо говоря, прежде чем дома появляется вода и электроэнергия, сначала строят инфраструктуру. Можно сколько угодно принимать законов о том, что в каждом доме должна быть канализация, но пока трубы не будет, то ничего не произойдет. Точно также и у нас – принимаются законы, которые в принципе выполнимы, если к их исполнению заранее подготовиться. Потому если этого не произойдет, то будет то же самое, что и с паспортами.

Есть тут и еще один нюанс – в Украине часто путают цифровизацию с электронным документооборотом. Принятый закон также об улучшении последнего. И никто не подумал о том, что все эти электронные документы сохраняются в печатном виде. Если отправиться к тому же семейному врачу, то окажется, что он должен заполнять одни и те же документы дважды - сначала в печатном, а потом и в электронном виде. И эту проблему тоже никто пока решать не собирается.

Читайте такжеУкраине светит первенство: принят важный закон насчет цифровых паспортовПотому, прежде чем переходить на "цифру", нужно решить не вопрос взаимодействия между различными базами данных (это как раз плевое дело, решаемое на уровне малограмотных программистов), а защиты информации и ее хранения. Ведь несложно представить, что произойдет, если бумажная база данных исчезнет, а электронная "накроется", например, из-за какого-то сгоревшего сервера или кражи этой информации. Восстановить эту информацию будет сложно. Но в законе об этом – ни слова.

И в таком случае количество лишних телодвижений, что для обычных людей, что для чиновников только увеличится. Как результат, может сложиться классическая ситуация, при которой благими делами выйдет дорога в ад.

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, специально для Главреда