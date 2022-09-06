Почему Украине не выгодно анонсировать свои успешные наступательные действия

Информационная война является верхним доменом современной сетецентрической войны / president.gov.ua

Российская армия сохраняет многократное преимущество в артиллерии, авиации, ракетных системах, бронетехнике, и боеприпасах, а мы наступаем пехотой при меньшей поддержке техники, поэтому далеко не все наступательные действия бывают успешными, и поэтому надо сохранять возможность отойти в случае сильного сопротивления противника с некоторых рубежей, не привлекая внимания.

Политики хотят хорошие новости, и своими анонсами успехов создают завышенные ожидания от военного руководства, а нежелательное давление на командиров лишает их свободы принятия решений по обстановке – в Северодонецке политическое вмешательство привело к изменениям в военном руководстве, принятие ошибочных решений и тяжких последствий, драма Мариуполя тоже была следствием неадекватного политизации.

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Российское командование часто искажает реальную обстановку, принятие решений проходит медленно через большое количество структур управления, поэтому определение наших районов атаки облегчает оценку обстановки.

Мы живем в мире видео и фото фактов в плотном конкурентном информационном поле, поэтому наибольшее влияние имеют видео и фото сюжеты с места событий, а не обещания успехов или не подтвержденные успехи, которые используются противником для контрпропаганды. Информационная война является верхним доменом современной сетецентрической войны, и она эффективна при использовании инструментов, которые обеспечивают максимальную достоверность и цитируемость.