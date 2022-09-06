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Почему Украине не выгодно анонсировать свои успешные наступательные действия

Юрий Бутусов

журналист

6 сентября 2022, 21:04

Наибольшее влияние имеют видео и фото сюжеты с места событий, а не обещания успехов или не подтвержденные успехи.

Почему Украине не выгодно анонсировать свои успешные наступательные действия
Информационная война является верхним доменом современной сетецентрической войны / president.gov.ua

Российская армия сохраняет многократное преимущество в артиллерии, авиации, ракетных системах, бронетехнике, и боеприпасах, а мы наступаем пехотой при меньшей поддержке техники, поэтому далеко не все наступательные действия бывают успешными, и поэтому надо сохранять возможность отойти в случае сильного сопротивления противника с некоторых рубежей, не привлекая внимания.

Политики хотят хорошие новости, и своими анонсами успехов создают завышенные ожидания от военного руководства, а нежелательное давление на командиров лишает их свободы принятия решений по обстановке – в Северодонецке политическое вмешательство привело к изменениям в военном руководстве, принятие ошибочных решений и тяжких последствий, драма Мариуполя тоже была следствием неадекватного политизации.

Видео дня

Российское командование часто искажает реальную обстановку, принятие решений проходит медленно через большое количество структур управления, поэтому определение наших районов атаки облегчает оценку обстановки.

Мы живем в мире видео и фото фактов в плотном конкурентном информационном поле, поэтому наибольшее влияние имеют видео и фото сюжеты с места событий, а не обещания успехов или не подтвержденные успехи, которые используются противником для контрпропаганды. Информационная война является верхним доменом современной сетецентрической войны, и она эффективна при использовании инструментов, которые обеспечивают максимальную достоверность и цитируемость.

война в Украине Юрий Бутусов война России и Украины контрнаступление ВСУ
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