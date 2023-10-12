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Почему украинцы не могут быть на стороне мясников ХАМАС

Юрий Романенко
12 октября 2023, 08:40
Если бы ХАМАС системно изменял жизнь в Газе в лучшую сторону, то атаки со стороны Израиля на Газу выглядели бы неадекватными.
Палестина, война
Почему многих украинцев возмутила резня ХАМАС / Колаж Главред, фото: depositphotos.com

Сегодня многие арабские друзья Украины требуют, чтобы Украина не поддерживала Израиль после резни, которую устроил ХАМАС на юге. Дескать, не все так однозначно, потому что палестинский народ ведет борьбу с оккупантом.

Потому обвинять палестинцев в терроризме - все равно, что обвинять в этом Украину, которая ведет освободительную борьбу. Объясню доступным способом, почему многих украинцев возмутила резня ХАМАС.

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Представьте, что, скажем, ГУР защел бы на территорию России и вырезал там целые села. Как бы это выглядело? Это выглядело бы именно так, как сегодня выглядит ХАМАС. Убивать младенцев и отрезать головы женщинам, да кому бы там не было и надеяться, что их будут здесь поддерживать после Бучи и Мариуполя, мягко говоря, наивно. И это делалось сознательно, чтобы получить максимально жесткую реакцию Израиля, потому что Ирану нужна региональная, а может и мировая война.

Если ХАМАС играет с Ираном и совершает зверства, если Иран играет с Россией, которая совершает зверства, то это не случайность, а совпадение интересов сторон, которые по какой-то причине тяготеют к зверствам, как форме продвижения своих интересов. Поэтому в этой конкретной ситуации невозможно быть на стороне мясников.

Если бы ХАМАС системно изменял жизнь в Газе в лучшую сторону, то атаки со стороны Израиля на Газу выглядели бы неадекватными. Кто бы поддерживал удары Израиля в этом случае? Да никто. Нельзя просто так взять и начать бомбить мирные города. Но сейчас именно ХАМАС напал на Израиль самым варварским способом. И глядя на эти детские коляски пропитанные кровью, трупы несчастных людей, которых резали словно скот и наблюдая, как в Газе, в Египте, Иордании и других странах толпы радостно прыгали от картин этого скотства, ну невозможно нормальному человеку это скотство принять.

Кто такой Юрий Романенко

Романенко Юрий Витальевич (род. 26 декабря 1977, Волынская область) - украинский политический журналист, главный редактор интернет-издания "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего. Ведет популярный канал на Youtube.

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Юрий Романенко Нападение ХАМАС на Израиль
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