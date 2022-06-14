Почему Украина вправе требовать от Запада вооружения, а не просить

Если бы Украина не давила на Запад, а униженно просила, то нам бы до сих пор и гаубиц не дали / УНИАН / Генштаб ВСУ

Все чаще вижу комментарии типа "Украина – не центр Вселенной", "Запад никому ничего не должен", "Украине и так помогают беспрецедентно, а вы еще права качаете" и т.п.

Я сам терпеть не могу пионерские лозунги, но не надо впадать в другую крайность. Да, прямо сейчас Украина – центр Земли, представьте себе. И это не смешно. Ситуация в конце 2021 года радикально изменилась, хотя некоторые все еще будто в 2016 году живут.

Что было раньше? Мы клянчили, Порошенко бегал по всему миру и рассказывал, что мы защищаем Европу. На Западе вежливо делали вид, что верят, а мы делали вид, что верим в их обещания поддерживать Украину в ее стремлениях. Потому что никто не верил в наш "щит". Всем было понятно, что Путин реально не угрожает "партнерам" в Европе, а они нам помогают из жалости.

Я тут вспомнил о Порошенко не ради какого-то скрытого упрека в его адрес – на тот момент ситуация объективно выглядела так: спасите, помогите.

В конце 2021 года Путин пошел ва-банк и начал открыто угрожать не только Украине, но и всей Восточной Европе – собирайте, мол, свои натовские манатки и валите к границам 1997 года.

Затем 24.02.2022 он подтвердил, что не блефует. А дальше, простите, что вынужден повторять очевидные вещи, Киев не сдался за три дня, к всеобщему удивлению на Западе. И полномасштабная война идет уже почти четыре месяца без выдающихся успехов "второй армии мира".

Украина требует тяжелые вооружения и получает их явно в недостаточном объеме. И тут мы возвращаемся к вопросу, кто кому должен.

Еще раз напоминаю, что Путин выкатил ультиматум не одной Украине, а вообще блоку НАТО. И доказал, что свихнулся по-настоящему, а не валяет дурака.

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А если вы хотите поговорить о "беспрецедентной помощи", нельзя не вспомнить Афганистан ("Издержки в Афганистане, по оценкам исследователей Университета Брауна, составляли более 300 миллионов долларов в день на протяжении 20 лет, – сказал президент Джо Байден"). Вот это издержки, я понимаю. И что это им дало? Сравните с нами.

Американское оружие само по себе не гарантирует победу. Особенно в гомеопатических дозах. Вы говорите, нам ничего не должны? Ну ок, смоделируем ситуацию – удивительным образом оказывается, что четырех HIMARS Украине не хватило, чтобы остановить Путина, российская армия медленно, но уверенно разбила самые боеспособные украинские войска за счет кратного преимущества в артиллерии.

Западные лидеры продолжают жевать сопли, простите, "всячески избегать эскалации".

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К чему это приводит в перспективе:

1. Любая крупная страна видит, что обладание ядерным оружием гарантирует безопасное нападение на меньших соседей, если не считать экономических санкций. "Главное, чтобы не было эскалации".

2. Китай видит, что даже экономически ничтожная Россия справилась со своей военной задачей, а ему с Тайванем тем более никто не помешает.

3. Все прочие страны понимают, что закрытый ядерный клуб умывает руки и "никому ничего не должен", а это значит, что грядет новый передел мира.

4. Оружие массового поражения теперь необходимо всем для безопасного выживания или безопасного нападения, надо тайно делать ядерное оружие.

5. Кризис с продовольствием уже есть, кризис с беженцами может усилиться. Что еще?

Ну что, все еще никто ничего не должен? Ок, идиоты заплатят втройне, но позже. Чемберлен с Даладье не дадут соврать – они тоже никому не были должны, наверное. Мы уже в одной лодке, как бы кто-то на Западе не надеялся, что его эта проблема не коснется, даже если Украина проиграет. Путин не вечный, но без демилитаризации РФ проблема не рассосется все равно. Тем более, никто не просит вооружить ВСУ для похода на Москву.

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Тут вы снова напомните – у Путина же есть ядерное оружие! И что? Вон, Азербайджан разобрался с Арменией в 2020 году, и Путин со своим ОДКБ умылся вместе с ядерным оружием. Точно так же, как он умылся, когда турки сбили российский самолет.

Умиротворяли агрессора восемь лет с 2014 года (а точнее, 14 лет с 2008-го), поставляли западные комплектующие для вооружений в обход санкций, строили Северные потоки, своими руками упрочили зависимость от Газпрома, фактически своими деньгами сформировали огромные резервы российской экономики для войны, а теперь "мы никому ничего не должны"? Серьезно? Это я еще про Будапештский меморандум ничего не говорю.

И в этой связи меня поражают наши украинские патриотические граждане, которые до сих пор переживают, как это проклятый Зеленский смеет кого-то критиковать, хотя он мог три месяца рыть окопы, когда нас предупредили. Зеленский плохой, я не спорю, но как окопы тогда решат проблему отсутствующей артиллерии сейчас? Откуда она возьмется? У нас ее мало, а у русских много.

Я полностью разделяю критику в отношении Зеленского по поводу конкурсной комиссии САП, например, но это тоже никак не связано с артиллерией, это совсем другая история, связанная с процедурами ЕС, пусть там давят, не вопрос.

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Зачем вы поддерживаете это западное бездействие или воспринимаете как данность, я не понимаю. Потому что думаете, что Байдену виднее, он там что-то знает про здоровье Путина? Байдену уже было виднее в Афганистане и в Украине (Киев падет за 96 часов, или сколько там они нам дали).

Я понимаю, что вас бесит, когда наши политики перекладывают ответственность на "плохой Запад", и вы, наверное, в этом видите нарративы Портнова (кстати, где он? может, к нему ракета прилетела, молчит уже столько месяцев, волнуюсь за него).

Так что при всех недостатках команды Зеленского в вопросе поставок вооружений они правы. И если бы украинские дипломаты не давили, а униженно просили, то нам бы до сих пор и гаубиц не дали. Поэтому решение проблемы не в том, чтобы надеяться на всевидящего дедушку Джо – он тоже не святой, скажем мягко.

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Я не вижу ни одной причины, чтобы умиляться: "Ах, какое счастье, впервые после Второй мировой войны в Европе такая масштабная военная помощь". Потому что такая война тоже в Европе впервые после Второй мировой. Они помогают не только нам, но и себе.

Короче говоря. Я понимаю некоторых эмигрантов, которым нравится снисходительно рассказывать оставшимся на родине варварам о реалиях первого мира. Но давайте уже потихоньку принимать новую реальность, где мы действительно имеем право требовать, и не бояться, что кто-то "обидится", это детский сад.

Вадим Фульмахт, блогер