Почему Украина не бьет по Беларуси

Страшно, если к 140 млн зомби присоединяться ещё 10 млн белорусских / Коллаж сайт президента, Минобороны Беларуси

Один из главных уроков поражения УНР в 1917-1920 гг. гласит - не воюй на всех фронтах. Ситуация с Беларусью это по этому поводу. У нас ограниченные ресурсы, но многие горячие головы предлагают тратить их на все стороны. Такая себе стратегия. Точнее говоря, проигрышная. Так было в 1918-1920. Когда воевали со всеми и в финале про@бали все.

Наша стратегия относительно Беларуси должна заключаться в следующем - максимально вооружать свободных беларусов, готовить базу для вооруженного восстания в Беларуси и в нужный момент поднять его, чтобы свергнуть таракана. В случае вторжения Луки в Украину, нанести поражение, а потом переносить боевые действия на территорию Беларуси, используя беларуские подразделения для формирования будущей армии свободной Беларуси. Беларусь в любом случае должна быть освобождена, потому что Беларусь под Россией - эта вечная угроза удара по Киеву и западной Украине.

У меня в телеге один из читателей написал очень адекватный комментарий, достойный того, чтобы его увидела широкая аудитория. Этот комментарий относительно наших реакций по Беларуси, которую Путин использует сейчас для массированных бомбардировок Украины ракетами. Печатаю без сокращений.

Читаю комментарии. Вроде бы не ватники, но мышление, как у ваты. Х@йло расчитывает на такую реакцию. Чтобы зрада в Украине помогла ему провести очередную спецоперацию: чужими руками начать сеять хаос, на втором, северном фронте.

Читайте также"Готовимся к худшему": Жданов объяснил, почему власть не делает заявлений о возможном вторжении БеларусиМы боремся за каждый запрет, выгрызаем каждую санкцию, чтобы изолировать рф от поступления вооружений, ресурсов, поставок в рф. А одним выстрелом в сторону Беларуси можем открыть источник этих поставок. Да, он небольшой, но сейчас на вес золота не только для нас, но и для противника. Как только первая ракета упадет на территорию РБ со стороны Украины пропаганда скабеевой-соловья включится с новой силой и активно начнет промывать мозг жителям Беларуси. Лукашенко пока дурачит Х@йло, водит за нос, потому что имеет последний железный аргумент - массы против. Это последний козырь. И этот козырь на нашей стороне.

Не страшна армия РБ, та которая сейчас. Страшно, если она превратиться в неадекватную, одураченную, подобную "освободителям" из рф, которых все мы видели в Буче.

Страшно, если эту армию начнут провожать не матери и жены, а зомбоматери и зомбожены. Страшно, если к 140 млн зомби присоединяться ещё 10 млн белорусских. Оружие пропаганды намного мощнее ракет и бомб. Потому что способно оболванить, внушить и заставить послушно следовать преступным приказам миллионы людей.

Как только первая ракета упадет на РБ, сразу начнут появляться распятые беларусские мальчики. И тогда не удивляйтесь, если через 3 месяца на приграничные области со стороны РБ хлынет стадо неадекватных беларусских солдат.

Да, нужно дать ответку, у@бите по артскладам на донбасе, по мосту, целей на самом деле очень много. Месть - это блюдо которое подаётся с холодным расчетом.