Почему у России никак не получается накопить резервы

Владимир Зеленский, Владимир Путин / Офис президента Украины, Reuters, 10-я горно-штурмовая бригада

Все выглядит так, что в ближайшее время никто никуда наступать не будет. Опять (как и несколько месяцев назад) наступило равновесие: мобилизация сделала российскую армию чуть сильнее, а два бурных наступления (на херсонском и харьковском направлениях) вымотали украинскую.

По мере того, как украинская армия будет накапливать резервы (а помощь продолжает идти), а русские мобики будут тысячами гибнуть в бесплодных атаках, баланс неизбежно опять сместиться в пользу украинской армии и положение на фронте снова резко поменяется.

Вы можете мне возразить и сказать, что российская армия тоже может накапливать резервы. Но я лично имею большие сомнения на этот счет. Если бы у нее были возможности накапливать значимые резервы, то она не побиралась бы по миру и не клянчила оружие у Белоруссии, Ирана и Северной Кореи.

Помимо того, что это само по себе позор и посмешище (при наличии собственного распиаренного путинского ВПК), это еще и означает, что качество этого оружия будет заведомо хуже украинского. И числом этот разрыв в качестве ликвидировать невозможно. Это оружие разных поколений.

И наиболее наглядно это видно при сравнении российской и украинской артиллерии (как ствольной, так и реактивной): при подавляющем количественном превосходстве российской, налицо как минимум - паритет, а как максимум - превосходство Украины.

Таким образом, корректно сформулировать можно так: даже если Россия накопит какие-то виды вооружений, их проигрыш в эффективности не даст россиянам искомого преимущества. А значит такие резервы с точки зрения пользы дела практически равны их отсутствию.

Все эти действия России - не более чем затяжка времени. Это касается и покупки оружия и мобилизации. Ни то, ни другое не даст России решающего преимущества и фиаско российского вторжения в Украину предопределено. Собственно, оно уже случилось, если сравнивать то, где сейчас находится российская армия по сравнению с ее первоначальными планами, а будет еще хуже.

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