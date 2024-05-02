Сколько Россия производит ракет в месяц для ударов по Украине

Довольно долгое время, средний показатель производства Х-101 был на уровне 2 ракеты в сутки.

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Ракетный удар / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот с видео

Интересная информация к размышлению от ГУР МО Украины...

Согласно данным ГУР МО Украины, ракетный потенциал россии и производство представляет собой:

3М22 "Циркон" - 40 ракет. Производство 10 ракет в месяц.

П-800 "Оникс" - 400 ракет. Производство - 10 в месяц.

ЗМ-14 КРМБ "Калибр" - 270. Производство 30-40 в месяц.

Х-69 - 45. Производство 1-3 в месяц.

Х-101 - количество в наличие названо не было, но производство составляет 70 ракет в месяц.

Конечно, без данных по Х-101 полнота информации, скажем так, не полна. К тому же, в списке не упоминают Х-47М2 "Кинжал", 9М723 и Х-22/32, при том, что они куда чаще применяются нежели те же самые 3М22 "Циркон".

видео дня

Но на себя обращает показатель производства Х-101, а именно - 70 ракет в месяц. Довольно долгое время, средний показатель производства Х-101 был на уровне 2 ракеты в сутки. И под конец первого полугодия 2024 он продолжает оставаться в этих пределах без изменений, что говорит об отсутствии у РОВ возможностей существенно наращивать производство даже самых массовых ракет.

Год назад, 1 мая, я писал в одной из своих заметок о суточном накоплении РОВ 2-5 ракет, основной компонентой в котором были именно Х-101/555. По сути, за год в этом плане у россиян ничего не изменилось.

Стагнирующий прогресс...

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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