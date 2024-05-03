Зачем Украине нужно смарт-государство

Нам нужна похожая карта всей страны, где граждане могут обозначать не только места аварии, но и важные места.

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Украина / коллаж: Главред, фото: ua.depositphoto.com, УНИАН

Вопрос о будущем государственном устройстве, который я постоянно задаю, вовсе не риторический. Поэтому война почти уничтожила предыдущую систему общественно-властных отношений и создала лучшие после обретения независимости условия для создания государства. Уже с учетом опыта тридцати не очень удачных лет.

Убежден, что по аналогии со смарт-домом, который выполняет большинство функций без вмешательства хозяина, нам необходимо смарт-государство. Объясню на конкретном примере.

Вблизи дома, где я живу в Киеве, вторую неделю усиленно ремонтируют тротуары. Сначала раскапывали трубы, сейчас закопали и кладут брусчатку на место. Но не только там, где раскопали, а значительно масштабнее. Кладут новую брусчатку, старую убирают, хотя она еще лет десять спокойно пролежала бы. Большая бригада работает, с техникой.

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А в прошлом году, то есть, тоже во время войны, вблизи этого места на перекрестке двух третьестепенных улиц соорудили маленькую, метра три в диаметре, клумбу и движение по кругу вокруг нее. Конечно, перепланировали тротуары, пешеходные переходы, все такое.

Зачем?! Ради безопасности движения? Там и без этого всегда скопление авто, поэтому они движутся со скоростью 10 км/ч. Соответственно, за пятнадцать лет ни одной аварии я там не видел.

И таких бутафорских клумб по Киеву уже немало. То есть, совершенно понятно, что это столичные чиновники, просто пилят бюджеты на благоустройство. А фронт подождет. И так по всей стране.

В свое время в Киеве была такая интерактивная карта, на который можно обозначить место какого-то неурядицы - яма на дороге, трубу прорвало и так далее. И в мэрии на такие сигналы реагировали - если вдохновение было.

Нам нужна похожая карта всей страны, где граждане могут обозначать не только места аварии, но и места, где происходит подобные ремонты с явными коррупционными признаками. И вообще, места, где что-то происходит не так, как нужно гражданам. И в новом законе надо четко прописать, какая и в какие сроки должна быть реакция власти на сигнал.

Да это уже давно есть! - скажут мне люди с опытом. Не совсем. В законе надо еще прописать ответственность конкретных начальников, если сигнал подтвердится или сигнал проигнорируют. И ответственность начальников над этими начальниками. И главное: она, ответственность эта, должна наступать автоматически, без какого-то решения сверху, которого обычно не бывает.

А сейчас у нас отсутствует ответственность чиновника за его халатность, ошибки, уклонение от обязанностей и так далее. Еще раз: представители украинской власти по законам не несут никакой реальной ответственности за результат своей работы. Кроме так называемой политической.

То есть, например поймали депутата на взятке и в наказание его исключили из партии. Или из фракции. Но депутатом он остается. И взятка у него тоже остается. Вот наказали...

В смарт-государстве ответственность - это автоматическая функция с прописанным в законе алгоритмом, попытка отступить от которого так же автоматически приводит к еще большему реальному наказанию.

Но пока законы и другие принципы работы власти придумают непорядочные люди для самих себя, ответственность там никогда не появится. И условную брусчатку себе на карман будут перекладывать каждую неделю, до тех пор, пока враг вернется под Киев (не дай бог, конечно).

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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