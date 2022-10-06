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Почему так спешит Россия

Геннадий Рябцев

Директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе

6 октября 2022, 19:14

До тех пор, пока живо нынешнее руководство Кремля, в России изо всех сил будут делать вид, что все идет по плану.

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Пока не будут отменены санкции против России, европейский рынок для Газпрома закрыт, говорит Рябцев / reuters

До тех пор, пока не будут отменены санкции против России, европейский рынок для Газпрома закрыт. Потому в России следует ожидать значительного сокращения добычи (что, кстати, относится и к нефти) в следующем году.

Именно поэтому так важны ближайшие месяцы и именно поэтому Россия так спешит и использует любые доступные средства, в том числе и сомнительные. Поскольку если РФ не удастся додавить Европу и США в этом отопительном сезоне, то перспективы развития нефтегазовой отрасли России вырисовываются очень печальные.

Ведь если говорить о доходах Российской Федерации, то одни лишь доходы от уплаты налогов на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин составляют порядка 16% бюджета. С учетом налога на прибыль, дивидендов, доходов от деятельности компаний, которые обеспечивают непосредственно добычу, начиная от разведки и заканчивая кейтерингом и стиркой белья полумиллиону сотрудников Газпрома, то все это достигает 45-55% доходной части федерального бюджета РФ.

Говоря о регионах добычи, есть моноотраслевые регионы, такие как Ханты-Мансийский или Ямало-Ненецкий автономные округа, Татарстан, Башкортостан. Все эти регионы существуют исключительно благодаря добыче. Если она будет сокращаться, то эти регионы просто прекратят свое существование, и из доноров бюджета превратятся в его проедателей.

А это приведет к тому, что целые регионы и большие города РФ станут призраками. И это - дело ближайших лет.

Ведь чем заниматься и откуда брать средства на развитие соответствующих технологий, если спрос на углеводороды будет сокращен? То есть сначала будет сокращена добыча там, где себестоимость относительно высока, то есть в регионах до Урала, а после - в регионах крайнего севера, в Западной Сибири, где плечо транспортировки слишком велико и по всей стране. Нет никакого смысла переориентировать эти потоки и на внутреннее потребление, поскольку газ, который раньше шел по Северному потоку, не может быть использован северными регионами РФ, так как там их некому продавать.

Там нет людей, населенные пункты там только на бумаге и газифицировать их нет смысла, потому что от этого нельзя будет выручить никаких средств.В связи с этим, продавать газ внутри страны в больших количествах Россия не сможет.

Поскольку, в отличие от регионов Украины, которые практически полностью были газифицированы, в РФ даже Московская область более чем наполовину без газа. А при недостатке газохимических предприятий (так как газ было гораздо выгоднее экспортировать, чем перерабатывать внутри страны) эти проблемы будут, безусловно, только обостряться.

К сожалению для Украины, обострение этих проблем и превращение их в критические может занять очень продолжительное время, это дело не ближайшего года. Добыча хоть и существенно сократится, но влияние этого сокращения сначала ощутят на себе регионы России, и только потом это перейдет на федеральный бюджет и на состояние российской экономики в целом. Все будет зависеть от того, сохранится ли нынешняя политика в РФ. До тех пор, пока она будет неизменной и пока живо нынешнее руководство Кремля, в России изо всех сил будут делать вид, что все идет по плану.

И сокращение добычи - это стратегия на десятилетия. Но это может закончиться в любой момент.

Что будет дальше? Россия - большая страна, там огромное количество умных людей, которых не устраивает то, что их доходы уничтожаются во имя странных политических амбиций, обусловленных не очень хорошим состоянием одного конкретного человека после ковида. И это недовольство будет зреть, пока не выплеснется при первой возможности - как только бизнес почувствует, что можно надавить на власть, он это сделает.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда

война в Украине санкции против России Геннадий Рябцев
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