Почему Столтенберг отказал Зеленскому?

Леонид Невзлин
11 ноября 2025, 06:10
Запад не хочет воевать за Украину.
Зеленский, флаг НАТО
Зеленский и война / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о "болезненном моменте" — звонке президента Владимира Зеленского в первые дни полномасштабного вторжения России, пишет The Times. Украинский лидер просил, чтобы страны альянса обеспечили бесполётную зону и остановили удары с воздуха, приводя в пример операции НАТО в Боснии и над северным Ираком.

Столтенберг отказал Зеленскому, хотя понимал, что этот разговор может оказаться последним. Вместо этого, по его словам, страны НАТО приняли два решения: "Первое — усилить поддержку Украины, что мы и сделали. Второе — сделать всё возможное, чтобы не допустить расширения войны за пределы Украины и превращения её в полномасштабный конфликт между Россией и НАТО".

Не новость, что Запад не хочет воевать за Украину. И действительно — страны Запада предоставили Киеву помощь, значение которой трудно переоценить. Но гораздо важнее другая оценка Столтенберга — о причинах, сделавших возможным полномасштабное вторжение.

"С 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым и вторглась на восток Донбасса, и до полномасштабного вторжения в 2022-м, союзники по НАТО не предоставляли Украине почти никакой военной помощи — или же крайне мало, и практически не поставляли летального оружия, потому что боялись спровоцировать Россию на вторжение. Но Россия всё равно вторглась", — сказал он.

И это чистая правда. Те военные преступления, которые сегодня совершают Путин и его подельники, стали следствием недостаточной реакции цивилизованного мира на захват Крыма. Безнаказанность порождает безнаказанность. И, судя по всему, этот урок до сих пор не усвоен.

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

