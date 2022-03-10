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Почему США дадут Украине еще тысячи Джавелинов, но не 25 старых МИГ-29

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

10 марта 2022, 13:15

Самое мощное ядерное государство мира срет кирпичами от Путина, пока тероборона Ахтырки, Сум и Харькова гоняет вторую могучую армию по лесам и степям Украины.

Штаты используют Украину как живца в борьбе с Россией
Украинский блицкриг и быстрое поражение России в войне с Украиной не входит в планы США / Reuters

Позиция США относительно Украины и войны очень простая: мы видим, что даже если вам дать старое тяжелое советское оружие, то вы нанесёте поражение России. А это не входит в наши планы. Нам нужно, чтобы вы изматывали Россию долго. Нам нужно, чтобы Россия заглотила вас как можно глубже, и тогда она гарантированно сдохнет от истощения. Вы – живец для нас. Потому мы вам дадим ещё тысячи Джавелинов, но не 25 старых МИГ-29. Нам нужен длинный сериал, а не украинский блицкриг.

Вот такова реальная позиция США относительно Украины.

Проще говоря, американцы хотят, чтобы русские зашли как можно глубже в Украину, расхерячили тут все, что можно, чтобы можно было как можно сильнее русских обжать санкциями.

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Ну, а нам при этом будут слать нежные приветы селебритис, которые трогательно будут рассказывать, как поддерживают Украину в ее борьбе с агрессором.

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А еще для всех эта ситуация выглядит так, что самое мощное ядерное государство мира срет кирпичами от Путина и его угроз, пока тероборона Ахтырки, Сум и Харькова гоняет вторую могучую армию по лесам и степям Украины.

Вот так вот выглядит позиция США на самом деле. Давайте это говорить открыто вслух. И обращаться напрямую к американскому народу, а не зашуганной и циничной вашингтонской технократии.

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"В настоящее время ВВС Украины имеют несколько эскадрилий полностью боеспособных самолетов. По нашим оценкам, добавление самолетов вряд ли существенно изменит эффективность ВВС Украины по сравнению с возможностями России. Поэтому мы считаем, что выгода от передачи этих МиГ-29 невелика", – отметил спикер Пентагона.

П…дарасы, короче говоря.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего

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война в Украине новости США санкции США вторжение России Юрий Романенко Россия
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