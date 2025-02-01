Почему Россия никогда не отдаст Асада новой власти Сирии

Если новая власть откажется играть по правилам РФ, для нее лучшим вариантом будет превратить Сирию в неконтролируемое государство с множеством центров силы.

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Россия боится суда над Башаром Асадом - Сергей Данилов / Коллаж Главред, фото УНИАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Россия провела переговоры с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа, на которых, кроме возмещения ущерба, от нее потребовали выдачи бывшего президента Башара Асада, которого укрывает у себя Москва.

Выдача Асада Россией новой власти в Сирии абсолютно невыгодна. Потому что тогда он заговорит, и, очевидно, его судьба будет совсем другой, чем у Каддафи. Его будут судить, а не убивать, он начнет рассказывать обо всем: о России, о том, как они вместе планировали удары по Алеппо, занимались наркобизнесом и много чего другого, что очень невыгодно России. Поэтому на самом деле даже не финансовые компенсации за уничтоженные сирийские города российскими бомбардировками, а именно передача Асада является серьезной проблемой для России в требованиях, которые де-факто выдвинула новая власть Сирии.

Поэтому россияне будут пытаться действовать традиционно: искать уязвимые места новой власти, демонстрировать свою нужность, создавать проблемы и одновременно предлагать их решение, подкупать нужных лиц. Они также будут искать персональную выгоду для Шараа или отдельных людей в его окружении, стравливать между собой отдельные фракции исламистов, которые пришли к власти - создавать им проблемы и их решать через некоторое время, когда те станут угрозой для Шараа или новой власти.

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То есть Россия будет использовать все бандитские методы, которые применяли криминальные группировки 1990-х в России и Украине. Да и вообще РФ будет инвестировать в нестабильность в Сирии. Будут вкладывать ресурсы в то, чтобы разные фракции воевали между собой, чтобы радикальные экстремистские силы с обеих сторон - среди исламистов, остатков бывшего режима, курдов и этноконфессиональных меньшинств - антагонизировались.

Цель одна - уменьшить легитимность власти и сделать ее слабой. Если Шараа полностью откажется играть по правилам России, для нее лучшим вариантом будет превратить Сирию в неконтролируемое государство, где существует множество центров силы. Чтобы в каждом регионе или городе были отдельные полевые командиры, с которыми придется договариваться, потому что тогда сильное централизованное государство будет не в состоянии выдворить российские войска.

Могут ли этому помешать Турция и США? Неизвестно, потому что это всегда динамичный процесс. На такие вопросы никогда нет однозначного ответа заранее.

Почему умные люди не начинают войну? Потому что у войны никогда нет прогнозируемого результата, если только ты не имеешь превосходства над противником в 10 или 100 раз. В сирийском варианте такого преимущества нет. Поэтому теоретически помешать планам России возможно, но практически - никто не знает ответа.

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, специально для Главреда

Кто такой Сергей Данилов Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.

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