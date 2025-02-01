Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему Россия никогда не отдаст Асада новой власти Сирии

Сергей Данилов
1 февраля 2025, 08:10
94
Если новая власть откажется играть по правилам РФ, для нее лучшим вариантом будет превратить Сирию в неконтролируемое государство с множеством центров силы.
Асад, Путин, Сирия
Россия боится суда над Башаром Асадом - Сергей Данилов / Коллаж Главред, фото УНИАН, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Россия провела переговоры с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа, на которых, кроме возмещения ущерба, от нее потребовали выдачи бывшего президента Башара Асада, которого укрывает у себя Москва.

Выдача Асада Россией новой власти в Сирии абсолютно невыгодна. Потому что тогда он заговорит, и, очевидно, его судьба будет совсем другой, чем у Каддафи. Его будут судить, а не убивать, он начнет рассказывать обо всем: о России, о том, как они вместе планировали удары по Алеппо, занимались наркобизнесом и много чего другого, что очень невыгодно России. Поэтому на самом деле даже не финансовые компенсации за уничтоженные сирийские города российскими бомбардировками, а именно передача Асада является серьезной проблемой для России в требованиях, которые де-факто выдвинула новая власть Сирии.

Поэтому россияне будут пытаться действовать традиционно: искать уязвимые места новой власти, демонстрировать свою нужность, создавать проблемы и одновременно предлагать их решение, подкупать нужных лиц. Они также будут искать персональную выгоду для Шараа или отдельных людей в его окружении, стравливать между собой отдельные фракции исламистов, которые пришли к власти - создавать им проблемы и их решать через некоторое время, когда те станут угрозой для Шараа или новой власти.

видео дня

То есть Россия будет использовать все бандитские методы, которые применяли криминальные группировки 1990-х в России и Украине. Да и вообще РФ будет инвестировать в нестабильность в Сирии. Будут вкладывать ресурсы в то, чтобы разные фракции воевали между собой, чтобы радикальные экстремистские силы с обеих сторон - среди исламистов, остатков бывшего режима, курдов и этноконфессиональных меньшинств - антагонизировались.

Цель одна - уменьшить легитимность власти и сделать ее слабой. Если Шараа полностью откажется играть по правилам России, для нее лучшим вариантом будет превратить Сирию в неконтролируемое государство, где существует множество центров силы. Чтобы в каждом регионе или городе были отдельные полевые командиры, с которыми придется договариваться, потому что тогда сильное централизованное государство будет не в состоянии выдворить российские войска.

Могут ли этому помешать Турция и США? Неизвестно, потому что это всегда динамичный процесс. На такие вопросы никогда нет однозначного ответа заранее.

Почему умные люди не начинают войну? Потому что у войны никогда нет прогнозируемого результата, если только ты не имеешь превосходства над противником в 10 или 100 раз. В сирийском варианте такого преимущества нет. Поэтому теоретически помешать планам России возможно, но практически - никто не знает ответа.

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, специально для Главреда

Кто такой Сергей Данилов

Сергей Иванович Данилов - заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения имени А.Ю. Крымского НАН Украины. Соучредитель Украинской миротворческой школы, куратор проектов в Херсонской области. После начала полномасштабного вторжения России в Украину занимается исследованием российской агрессии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сирия Башар Асад война в Сирии Сергей Данилов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В 7 областях Украины вводятся отключения света из-за атаки - Укрэнерго

В 7 областях Украины вводятся отключения света из-за атаки - Укрэнерго

08:22Украина
Почему Россия никогда не отдаст Асада новой власти Сирии

Почему Россия никогда не отдаст Асада новой власти Сирии

08:10Мнения
Украина под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы: первые подробности

Украина под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы: первые подробности

07:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда будет прекращение огня: прогноз для Украины на февраль и завершение войны

Когда будет прекращение огня: прогноз для Украины на февраль и завершение войны

Новый дорожный знак "гриб и две молнии": о чем предупреждает

Новый дорожный знак "гриб и две молнии": о чем предупреждает

Украина под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы: первые подробности

Украина под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы: первые подробности

Зима всего на три дня: какой будет погода в Украине в феврале

Зима всего на три дня: какой будет погода в Украине в феврале

Морозы накроют Украину: в каких областях будет холоднее всего

Морозы накроют Украину: в каких областях будет холоднее всего

Последние новости

08:22

В 7 областях Украины вводятся отключения света из-за атаки - Укрэнерго

08:10

Почему Россия никогда не отдаст Асада новой власти Сириимнение

07:24

Украина под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы: первые подробности

06:10

Большой шпионский скандал в Азербайджане и место Россиимнение

05:55

Гороскоп на завтра 2 февраля: Тельцам - грандиозная прибыль, Рыбам - успех

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войныПереговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны
05:05

Какой сегодня праздник 1 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя тяжело работать

04:35

2 простых шага, и проблема исчезнет: как убрать раздражение после бритья

04:03

Враг хочет продвигаться по Харьковщине: Братчук рассказал об опасности

03:45

"У Украины начнутся проблемы": названы последствия разговора Трампа и Путина

Реклама
03:31

Стоит ли мыть рис перед приготовлением: хозяйки расставили все точки над "і"

03:00

Как очистить решетки духовки: женщина поделилась интересным методом

02:30

Где спрятались три покемона: сложнейшая головоломкаВидео

01:46

Всегда доводят начатое до конца: топ-5 самых щепетильных знаков зодиака

01:00

Февраль принесет несколько магнитных бурь: какие дни будут самыми сложными

00:40

"Я поговорю с Путиным": Трамп рассказал о переговорах с РФ

31 января, пятница
23:29

"Ради надежного мира": Зеленский анонсировал важные переговоры

23:12

Удар РФ по историческому центру Одессы: в эпицентре удара - европейские дипломатыФото

23:09

Пойдут ли россияне на Херсон: Братчук рассказал об обстановке на фронтеВидео

22:59

Европа может ввести миротворцев в Украину, а США "прикроют с воздуха" – СМИ

22:45

Можно ли заморозить твердый сыр в морозилке: хозяйки раскрыли гениальный лайфхак

Реклама
22:43

"Можем констатировать": в ГУР отреагировали на вывод войск врага с фронта

22:00

"Жест доброй воли" на фронте и новый план Путина: главные новости Украины (дайджест)

21:58

США не оставят Украину: глава МИД Италии раскрыл детали расговора с Рубио

21:32

РФ ударила баллистикой по центру Одессы: "прилет" по отелю, есть раненыеВидео

21:29

Гороскоп на февраль 2025 для Весов: саморазвитие, новые возможности и достиженияВидео

21:10

В Украине началась реформа Сил обороны: что изменится и какие будут последствия

20:45

Как правильно хранить грибы дома: большинство людей совершают серьезную ошибку

20:35

"У Путина нет хода назад": эксперт рассказал, пойдет ли диктатор на "договорняк"Видео

20:31

Выбили россиян и зачистили позицию: в Торецке ВСУ уничтожили штурмовиков РФВидео

20:16

Такую закуску едят ложками: очень бюджетный и простой рецепт

19:35

Как избавиться от маленьких мошек в домашних цветах: народное средство отгонит насекомых

19:29

Утечка с закрытой встречи с Будановым: СБУ завела дело из-за "слива" гостайны

19:17

"Меняет правила игры": ВСУ ударили по РФ уникальной разработкой - что известно

19:15

Доллар и евро резко подешевели: каким будет курс валют с 3 февраля

19:10

Тарифные планы Трампа встречаются с реальностьюмнение

18:56

Цены "подскочили" на 24% за неделю: в Украине дорожает популярный овощ

18:56

РФ пытается создавать плацдармы: в УДА предупредили об угрозе для двух городовВидео

18:38

Наталья Могилевская заговорила об еще одном ребенке - детали

18:32

Путин провалил ультиматум по Украине в НАТО, маховик уже не остановить – экспертВидео

18:20

Украине передадут новую партию истребителей F-16: Умеров раскрыл сроки

Реклама
18:06

Россияне снова заняли Новомлынск в Купянском районе – DeepState

18:00

Kenzo Lunar New Year Snake: обзор самой стильной коллекции 2025 года новости компании

17:56

Когда могут начаться мирные переговоры: анализ заявлений и мнения экспертов

17:53

Гороскоп на февраль 2025 для Львов: прибыль, романтика и новые возможностиВидео

17:46

Гороскоп на февраль 2025: 3 знака зодиака ждет денежный бум

17:42

Армия РФ ползуче продвигается: куда дальше сунет враг - прогноз Минобороны Эстонии

17:36

Штурмы на самокатах и "Жигулях": когда забуксует наступление РФ и что делать ВСУ

17:35

Влетит в копеечку: почему нельзя ездить на авто с полупустым топливным баком

17:34

Тина Кароль рассекретила свой вес и раскрыла секрет стройности

17:29

Россия может начать новую войну: названы вероятные сроки продолжения агрессии РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять