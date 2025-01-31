США могут потерять канадскую нефть: тарифные планы Трампа встречаются с реальностью.
В Канаде предупредили, что если США введут 25-процентные тарифы на импорт, то они будут вынуждены покупать нефть у геополитических конкурентов, таких как Венесуэла.
Тяжелой нефти в США мало, сланцевая нефть относится к легким сортам. Преимущественно тяжелую нефть импортировали из Венесуэлы. Потом санкции, поэтому перешли на тяжелую канадскую. Канаду продавала в США тяжелую, США в Канаду - легкую.
А именно из тяжелой нефти производят мазут (топливо для ТЭС, кораблей и промышленных котлов), битум, смазочные материалы, дизельное топливо. Это - фактически кровь химической промышленности.
Поскольку тяжелая нефть содержит много серы и тяжелых углеводородов, ее переработка сложнее и дороже, чем легкой нефти. Математика себестоимости там сложнее, и поэтому тарифы на канадскую нефть могут нанести неотвратимые потери переработчикам.
Здесь особая ирония в том, что нефтеперерабатывающие заводы, зависящие от тяжелой нефти, преимущественно расположены в Техасе. Фундаментальном для экономических и политических интересов республиканцев и Трампа лично штате.
Трамп рассматривает возможность исключения импорта нефти из тарифов, которые он хочет ввести против Канады. Иначе придется "реабилитировать" Венесуэлу, что политически недопустимо.
Люблю когда безумный популизм встречается с реальностью.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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