Большой шпионский скандал в Азербайджане и место России

Но, Россия как не признавала своей вины, так и не признаёт, не смотря на то, что об этом прямо говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Если кто пропустил, то в Азербайджане сейчас разгорается довольно таки серьёзный, медийный скандал, в который напрямую втянута российская сторона. В целом, скажу так, отношения Азербайджана и россии за последние, буквально, недели, резко ухудшились, после того как российская ЗУР нанесла непоправимые повреждения гражданскому авиалайнеру Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines рейса J28243 Баку – Грозный, что привело к катастрофе.

Дело в том, что российская сторона не только не принесла извинений за то, что стала виновницей гибели десятков пассажиров и членов экипажа, но и развернула достаточно агрессивную информационную кампанию против Баку. И ответ себя не заставил долго ждать.

Сначала Baku.TV выпустили разгромный материал о том, что "Русский дом" в столице Азербайджана является концентрацией шпионской деятельности спецслужб рф, а затем, влиятельный азербайджанский информационный ресурс Caliber опубликовал подробности об ударе российского ЗРПК "Панцирь-С1" по гражданскому самолёту над Грозным и попыткам подавить после этого связь повреждённого борта с помощью РЭБ.

видео дня

Не могу сказать, что всему вышеизложенному я удивлён.

Что до "Русского дома", то ни для кого не секрет, что это рассадник российской разведки и во многих странах именно через РД осуществлялось курирование агентурными сетями, в том числе призванными подрывать конституционное устройство этих стран, способствовать хаотизации и приходу к власти пророссийских сил. В свою очередь само же "Россотруднчиество" создавалось не с целью культурной экспансии россии в мире, а как раз совершенно иной. Кроме того, не забываем, кто его возглавляет – внук Евгения Максимовича Примакова, пожалуй, самого известного и титулованного сотрудника КГБ и СВР россии, евгений александрович примаков. По имени отчеству упоминаю эту субстанцию исключительно, чтобы не путалось оно со своим дедом.

Поэтому материал Baku.TV, целиком и полностью соответствует действительности, вот только по степени оперативности немного опоздал. Ведь деятельность этого рассадника сепаратизма и шпионажа, успел посеять по Азербайджану достаточно своих семян. Но, идём дальше…

Когда в декабре 2024 были опубликованы первые кадры повреждённого фюзеляжа разбившегося Embraer E190AR, а затем и последние кадры, сделанные пассажирами изнутри салона, я сразу обратил внимание на характер повреждений и отметил, что это были последствия взрыва ЗУР от ракетного комплекса малого радиуса действия. Единственное, что, пользуясь исключительно видео в открытых источниках, я не мог с уверенностью заявлять, была это ЗУР ЗРПК "Панцирь-С1" или же Тор-М2.

Как показало время – это был ЗРПК "Панцирь-С1".

Но, россия как не признавала своей вины, так и не признаёт, не смотря на то, что об этом прямо говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев, без каких-либо двусмысленностей указывая на виновника трагедии. И не удивительно, ведь россия никогда не признавала своей вины в кровавых преступлениях, а всегда отличалась ответными нападками и попытками обвинить кого угодно, но только не набраться смелости и признать свою вину.

В итоге, азербайджанские СМИ получили карт-бланш в вопросах публикаций накопившихся материалов по деятельности российской стороны в республике. То есть, на мой взгляд, разгромные материалы Baku.TV и Caliber это действительно, только верхушка айсберга. Антиазербайджанская деятельность российской агентуры в республике куда более масштабная и разветвлённая. Уверен, череда расследований, и публикации накопившихся материалов только начинается. Тем более что реакция россии не сдержанная, а наоборот, нарочито агрессивная. Тот же внучок женя, в подмётки не годящийся своему деду, ведёт себя настолько по хамски и неуважительно, что может без труда стать персоной нон грата в РА.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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