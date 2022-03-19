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Почему Путин торопится выйти из войны

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

19 марта 2022, 06:47

Россия выдыхается, ей не хватает людей. Она собирает 60-тысячный корпус с миру по нитке, все, что может наскрести по своим заплесневелым сусекам.

Россия не может наскрести людей, чтобы восполнить численность своих войск
России не хватает людей, и скоро на боевые задания ей придется отправлять малоподготовленных пилотов / facebook.com/Mikokuk

За три недели войны в Украине Россия потеряла убитыми, ранеными и "заболевшими" 60 тысяч человек. Из 200 тысяч человек, которые зашли в Украину.

На сегодняшний момент Россия формирует 60-тысячный корпус, который собирает с миру по нитке. В частности, они перекидывают своих "миротворцев" из Армении, Азербайджана (Карабаха), Таджикистана, Киргизии. Интенсивно вербуют на Северном Кавказе. Ну и сирийцы, которых пока немного. По сути, Россия перебрасывает все, что может наскрести по своим заплесневелым сусекам.

Огромные потери, которые понесли ВКС РФ из-за противодействия украинской ПВО, привели к тому, что скоро на боевые задания им придется отправлять малоподготовленных пилотов.

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Кстати, эту реальность очень хорошо осознают в Китае, где россиянам дают полгода до тотального коллапса экономики из-за полной зависимости от технологий Запада.

Поэтому Путин спешит как можно быстрее выйти из войны, а для этого приводит варварские бомбардировки, чтобы сломить наш дух и принудить Зеленского пойти на условия, которые обеспечат выход из войны.

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Кстати, нам не нужно впадать в головокружение от успехов. Потому что при всех своих потерях Россия уничтожила значительную часть нашей экономики, весь экспорт, запасы топлива, нарушила логистику, что разрушило многие технологические цепочки. Экономически Украина понесла огромные потери, а экономика – это фундамент армии. Это тоже нужно хорошо понимать.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего

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война в Украине вторжение России ВС РФ Юрий Романенко Россия
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