Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему Путин будет до последнего верить, что у него все идет по плану

Юрий Богданов
17 декабря 2024, 19:01
187
Именно эта патологическая вера диктаторов в то, что вот их режим совершенно точно не рухнет - главное препятствие к переговорам.
Почему Путин будет до последнего верить, что у него все идет по плану
Владимир Путин / kremlin.ru

Главная проблема всех дискуссий о том "будет ли заморозка?" в том, что есть высокая вероятность, что товарищ Путин (как и полагается диктаторам) будет до последнего верить, что у него все идет по плану.

То, что коллапс режима и текущей российской государственности произойдет у меня сомнений нет. Причем независимо от того, будет ли заморозка или не будет. Спрогнозировать "когда" невозможно. И даже в какой форме кризис перейдет в коллапс. Но логику истории фиг надуришь, а Путин уже все необходимые "закладки" сделал. Вопрос времени и повода.

Но именно эта патологическая вера диктаторов в то, что вот их режим совершенно точно не рухнет - главное препятствие к переговорам. Трампу, европейцам и нам, конечно, надо найти слишком существенные аргументы, чтобы Путин согласился вести их. Если нам оно нам нужно.

видео дня

Потому что даже когда его режим будет очевидно лететь к катастрофе, Путин будет думать, что вот его же режим точно не упадет. Ну вот как Асад верил. Или как Чаушеску.

Кстати, о Чаушеску.

Сегодня - 16 декабря. То есть 35 лет как началась Румынская революция. С этим друзей - румын и поздравляю!

Чаушеску они расстреляют на Рождество, 25 декабря. А 26 объявят о победе революции.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Юрий Богданов
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мирные переговоры с РФ: у Зеленского назвали главное условие

Мирные переговоры с РФ: у Зеленского назвали главное условие

19:53Украина
Глаза на лоб от суммы: сколько Путин заплатил Ким Чен Ыну за солдат и вооружение

Глаза на лоб от суммы: сколько Путин заплатил Ким Чен Ыну за солдат и вооружение

19:50Украина
В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

19:42Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Когда начнется перемирие между РФ и Украиной: названо условие

Когда начнется перемирие между РФ и Украиной: названо условие

Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видео

Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видео

"Просто прелесть": Альбина Джанабаева показала, как выглядит ее дочь от Меладзе

"Просто прелесть": Альбина Джанабаева показала, как выглядит ее дочь от Меладзе

В Москве найден мертвым муж Cедоковой: он оставил послание певице

В Москве найден мертвым муж Cедоковой: он оставил послание певице

Даже с днем рождения не поздравила: Цымбалюк и его девушка публично оборвали связь

Даже с днем рождения не поздравила: Цымбалюк и его девушка публично оборвали связь

Последние новости

19:53

Мирные переговоры с РФ: у Зеленского назвали главное условие

19:50

Глаза на лоб от суммы: сколько Путин заплатил Ким Чен Ыну за солдат и вооружение

19:42

В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

19:08

Графики отключения света возвращаются: какими будут ограничения 18 декабря

19:01

Почему Путин будет до последнего верить, что у него все идет по планумнение

Военных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - ГорбачВоенных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - Горбач
18:56

Меган Маркл и принц Гарри показали новые фото своих детей

18:49

Зеленский сделал заявление о диалоге с Трампом и высмеял посредничество Орбана

18:47

Не США и не ЕС: стало известно, кто взял на себя военную поддержку Украины

18:20

Седокова устроила концерт и попала в больницу: профессионально рыдает

Реклама
18:04

Корабль подал сигнал бедствия: третий танкер РФ за два дня попал в катастрофу

17:54

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманВидео

17:46

Россияне с северокорейцами третьи сутки штурмуют позиции на Курщине – Сырский

17:32

Придут беды и проблемы со здоровьем: что нельзя делать с ножом 18 декабря

17:03

"Просто отличная мишень": РФ не жалеет северокорейцев и бросает на "мясные штурмы"

16:51

Почти никогда не используют: для чего нужен крючок на дверце автомобиля

16:49

Два украинских фильма - в списке лучших картин года по версии киноинститута Британии

16:18

Чем убрать налет под ободком унитаза: простой, но очень эффективный способ

16:08

Никогда не подведут: эксперт определил лучших для защиты собакВидео

16:00

Не просто имя: почему слово "Таня" в Польше вызывает недоумение и даже смех

15:53

Назвал Путина военным преступником: Бойко вышел с заявлением после допроса в СБУ

Реклама
15:30

Как почистить сетку динамика на телефоне: простые лайфхаки работают на все 100

15:25

Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест: появился первый комментарий футболиста

15:13

НАПК не нашло у жены Жупанина подтверждений о легальности происхождения сотен тысяч долларов и евро актуально

15:00

Большинство водителей не догадывается: что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

14:55

Украина может полностью закрыть небо от атак РФ: Зеленский объяснил, что нужно

14:46

Будут ли отменять в Киеве на Новый год комендантский час: сказали в КГВА

14:42

"Должен быть остановлен": Зеленский назвал одну из самых больших угроз для Украины

14:31

Военные КНДР странно реагируют на украинские дроны: в ЦПД объяснили причину

14:05

Предложения не было: в ОП прокомментировали идею Орбана по "рождественскому перемирию"

13:18

Расследование издевательств в 211 бригаде: подозрение получил командир воинской части

13:09

Три лучших рецепта удивительно вкусной кутьи: как правильно готовитьВидео

12:54

ВСУ перешли к обороне: Украина потеряла половину захваченных территорий на Курщине - СМИ

12:32

Хватить 100 грамм: как избавиться от неприятного запаха в машинеВидео

12:07

В Украине будут производить японские пикапы – Минэкономики

12:06

Где в Украине потеплеет до +10: прогноз погоды на неделю

11:41

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Драконам - плохая репутация, Тиграм - испытания

11:38

Перебросит ли Путин военных КНДР на восток Украины: генерал предупредил об угрозе

11:34

Нардепа Юрия Бойко вызвали на допрос в СБУ: в чем причина - СМИ

11:22

Логистика ВСУ под угрозой: оккупанты получили новое задание на Донетчине - Петренко

10:51

Партизаны помешали наступлению россиян на Запорожскую область: детали

Реклама
10:45

СМИ узнали, кто стоит за подрывом топ-генерала Кириллова в Москве

10:38

Экс-мужа Алсу застукали с лучшей подругой певицы: она оказалась под капельницей

10:31

3 знака зодиака, которые лучше всего покажут себя в политике

10:30

"В каком я аду жила": Седокова в истерике вышла на связь после смерти бывшего мужа

10:26

К мирным переговорам надо принуждать не Украину: в Польше сделали важное заявление

10:14

Минус 4% солдат в одной атаке: в Forbes назвали потери корпуса КНДР на Курщине

10:04

Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видеоВидео

10:03

Отправка войск КНДР в Украину: в США предупредили о возможной эскалации

09:38

Враг уничтожил некоторые укрепления ВСУ: украинские бойцы вынуждены отойти - детали

09:32

"Сломала жизнь парню": в РФ обвиняют Седокову в смерти бывшего мужа

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять