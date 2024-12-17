Почему Путин будет до последнего верить, что у него все идет по плану

Именно эта патологическая вера диктаторов в то, что вот их режим совершенно точно не рухнет - главное препятствие к переговорам.

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Владимир Путин / kremlin.ru

Главная проблема всех дискуссий о том "будет ли заморозка?" в том, что есть высокая вероятность, что товарищ Путин (как и полагается диктаторам) будет до последнего верить, что у него все идет по плану.

То, что коллапс режима и текущей российской государственности произойдет у меня сомнений нет. Причем независимо от того, будет ли заморозка или не будет. Спрогнозировать "когда" невозможно. И даже в какой форме кризис перейдет в коллапс. Но логику истории фиг надуришь, а Путин уже все необходимые "закладки" сделал. Вопрос времени и повода.

Но именно эта патологическая вера диктаторов в то, что вот их режим совершенно точно не рухнет - главное препятствие к переговорам. Трампу, европейцам и нам, конечно, надо найти слишком существенные аргументы, чтобы Путин согласился вести их. Если нам оно нам нужно.

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Потому что даже когда его режим будет очевидно лететь к катастрофе, Путин будет думать, что вот его же режим точно не упадет. Ну вот как Асад верил. Или как Чаушеску.

Кстати, о Чаушеску.

Сегодня - 16 декабря. То есть 35 лет как началась Румынская революция. С этим друзей - румын и поздравляю!

Чаушеску они расстреляют на Рождество, 25 декабря. А 26 объявят о победе революции.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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