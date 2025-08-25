Почему поляки начали компостировать Украине мозг с 'бандеровскими символами'

Для Польши особенно болезненно то, что теперь не они будут главными в Восточной Европе, а сила теперь на стороне Украины.

https://opinions.glavred.info/pochemu-polyaki-nachali-kompostirovat-ukraine-mozg-s-banderovskimi-simvolami-10692599.html Ссылка скопирована

Поляки хотят запретить красно-черный флаг / фото: galsports.com

Историю с инициативами Польши по "запрету бандеровских символов" считаю положительным сигналом для Украины.

Это означает, что интеграция Украины в ЕС становится реальностью, а не пустой болтовней. Поляки готовят кучу причин, чтобы покомпостировать нам мозг в первую очередь по экономическим вопросам.

Мы являемся конкурентами стран Восточной Европы за инвестиции, рабочую силу, ресурсы ЕС. Например, когда Орбан говорит, что из-за приближения Украины к ЕС в Венгрии могут увеличиться проблемы в экономике, то он здесь не врет.

видео дня

Для Польши особенно болезненно то, что теперь не они будут главными в Восточной Европе, а сила теперь на стороне Украины. Потому, что мир построен на силе. Кто сильнее, тот и прав.

Поэтому спокойнее относиться надо к этому, а развивать свой ВПК. Чем больше у нас будет собственного оружия и чем дальше будут летать наши ракеты, тем спокойнее будут не только наши соседи, но все, кто будет находиться в радиусе полета ракет.

А что касается "компостирования мозга" Польши, то Украина уже свой шаг сделала. В июле был принят закон о признании депортированными граждан Украины, которые в рамках операции "Висла", были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики, им предусмотрена компенсация. Подозреваю, что сумма там будет немаленькая. Так, что есть о чем поговорить и нам. Вообще, конфликт это тоже развитие отношений.

Источник

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред