Почему поезд мирного процесса движется к пропасти?

Александр Кочетков
6 декабря 2025, 08:10
Президент Зеленский не идет на компромиссы.
Уиткофф, Трамп, Путин
Переговоры / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Очередной раунд принуждения Украины и России к миру, громко анонсированный Белым домом как суперуспешный, завершился очередным пшиком. Настолько очевидным, что была даже отменена встреча Д. Кушнера и С. Уиткоффа с президентом В. Зеленским для обсуждения результатов визита американской делегации в Москву. Отменена, потому что обсуждать нечего.

Насколько известно, путин продолжает настаивать на своем: выход ВСУ с Донбасса, признание США Крыма и Донбасса российскими, сокращение ВСУ до 300-600 тысяч, изменение Конституции Украины относительно вступления в НАТО. Далее - долгий и тяжелый торг по замораживанию линии фронта, которую сейчас крайне трудно установить.

Трамп спешит, даже зятя к процессу приобщил, потому что ему очень хочется получить ту Нобелевку, которая давно превратилась в фетиш. Путин убежден, что ему некуда спешить: в Украине политический кризис, он надеется, что он негативно скажется на способности ВСУ противостоять агрессору. И россия сможет захватить больше территории (в Украине считают, что наоборот, хотя для этого ничего не делается).

Президент Зеленский не идет на компромиссы, потому что на финал политической карьеры ему только мягкой капитуляции не хватало, в дополнение к коррупционным скандалам. И вообще, складывается впечатление, что после провала контрнаступления 2023 года Зеленский больше полагается на свой легендарный фарт, чем на рациональные подходы.

Что дальше? Логика Трампа, который убежден, что ему просто подло мешают получить давно положенное, предусматривает усиление давления. Конечно, на Украину, потому что на недоимперии он планирует зарабатывать. Поэтому следует ожидать, что будут новые шокирующие разоблачения относительно коррупции в Украине. Но они будут касаться уже не условно украинских денег в энергетике, а западных денег на производство оружия и финансового обеспечения ВСУ и так далее. И будут затрагивать уже В. Зеленского, хотя верить в то, что его можно задеть, мне не хочется.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

