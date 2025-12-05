Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Война в Украине затянется на десятилетие: почему Путин не остановится

Георгий Тука
5 декабря 2025, 19:00
199
Ни через неделю, ни через год война в Украине не закончится. РФ можно заставить разве что приостановить бои. Даже смерть Путина не гарантирует завершения войны.
Войну в Украине может закончить только распад России
Даже физическая смерть Путина не гарантирует того, что Россия остановит войну против Украины / Коллаж: Главред

Сейчас нет ничего, что могло бы заставить Россию остановиться в ее терроре против Украины. По крайней мере в ближайшие полгода нет и не будет никаких факторов, которые могли бы заставить Путина остановить активную фазу боевых действий.

О завершении войны вообще речь не идет. Война в Украине будет продолжаться еще много лет. По меньшей мере до тех пор, пока существует путинский режим. Ведь целью Путина является даже не оккупация Украины, а отодвижение НАТО как можно дальше от границ России. Путин неоднократно публично требовал, чтобы европейские страны, которые стали членами Альянса после 1991 года, или избавились от этого членства, или отказались от расположения на своей территории военных баз НАТО и натовского вооружения. Поэтому любые заявления о том, что Трамп, Кушнер и Уиткофф вот-вот договорятся с Москвой, и через неделю наступит мир, являются откровенной ложью.

Поэтому в краткосрочной перспективе нет никаких условий даже для прекращения острой фазы войны с Россией, не говоря уже об установлении мира.

видео дня

Впрочем, это не означает, что Путин настолько непобедим, что никто в мире не может найти управу на него. Было бы желание, а как раз его и нет. Прежде всего потому что Россию боятся. Кроме того, многие в Европе до сих пор считают, что им ничего не угрожает, и Путин никогда не пойдет войной на европейские страны. Европейские страны-члены НАТО признают, что сегодня они просто не готовы к эффективной обороне, если Россия начнет войну против них.

А этот страх и нежелание остановить Путина в Украине будет иметь ужасные последствия для мира. И, кстати, победа Москвы вовсе не означает, что Россия оккупирует всю Украину, потому что Путин может согласиться остановиться на нынешней линии фронта. В современном мире военная компонента определяет лишь 20% успеха, остальное зависит от "мягкой силы". Поэтому, даже если активные боевые действия приостановятся, война на экономическом, финансовом, дипломатическом и информационном фронтах будет продолжаться, более того, будет набирать обороты. Просто теперь будут вопить не "Путин, приди!", а "Мир любой ценой!", "Украина – нейтральная страна" и "Верните нам русский язык и русскую православную церковь!". Все это начинается уже сейчас. И недаром Путин начал проталкивать свои "хотелки" во всевозможные "мирные планы". Все это может закончиться установлением в Украине пророссийской власти, которая юридически не будет иметь признаков оккупации, но будет стопроцентно зависеть от "братского русского народа".

Посмотрите хотя бы на Беларусь. Разве она оккупирована Россией? Нет. Но вряд ли найдется хотя бы один вменяемый человек, который скажет, что Беларусь является суверенной и независимой страной. Другой пример – Грузия. Еще десять лет назад никто и представить не мог, что благодаря "мягкой силе" Грузия из демократического государства превратится в стадо пророссийских баранов.

Поэтому война в Украине будет продолжаться. И даже физическая смерть Путина не гарантирует того, что Россия остановит войну. Если его смерть приведет к смене режима, то будет шанс на установление мира. Но я не думаю, что смерть Путина обязательно повлечет за собой изменение политического устройства РФ. Вообще, я убежден, что Россию невозможно превратить в демократическую страну, это утопия. Единственное, что может лишить Россию агрессивности, это не смена режима, а распад Российской Федерации на части.

Сейчас распад России выглядит нереалистичным, но это не значит, что он невозможен или очень далек. Россия может повторить судьбу Советского Союза. Вспомните 90-е годы, когда Башкортостан и Татарстан закрыли свое воздушное пространство для самолетов "Аэрофлота", когда 70% жителей Калининградской области высказались за отделение от России и вступление в Евросоюз, когда на востоке России была сформирована "Дальновосточная народная республика", когда в Свердловской области губернатор Россель напечатал собственные деньги, и так далее. Я все это прекрасно помню, а потому считаю распад России вполне реалистичным.

Именно страх американцев перед распадом этого ядерного монстра тогда спас Россию от развала. Именно администрация Буша-старшего, опасаясь распада России и неконтролируемого распространения ядерного вооружения, начала спасать россиян от голода "ножками Буша". А, кроме того, в Москву и Питер из Соединенных Штатов Америки ежедневно прилетали три грузовых самолета, набитые наличными долларами, чтобы спасать экономику этого монстра.

Если страх перед Россией и сценарием ее распада будет и дальше доминировать в настроениях европейцев и американцев, ничего хорошего ни нас, ни мир не ждет. Тогда в случае, если не станет Путина, у руля окажется условный Медведев, ведь за эти годы у власти Путину удалось создать "коллективного Путина". Конечно, головы этого дракона не целуются между собой, а довольно часто грызутся, но это не означает, что смерть Путина приведет к радикальному изменению позиции России.

А так, Россия имеет слабые места и болевые точки, которые влияют на ее способность продолжать войну, но есть одно "но" – Запад не хочет бить по слабым местам РФ. Взять хотя бы санкционные удары по России: с начала их введения некоторые европейские и не только бизнесы начали помогать россиянам обходить эти ограничения. И сейчас важно не штамповать новые санкции, а прежде всего контролировать, чтобы действительно действовали уже введенные санкции.

К тому же у европейцев и американцев есть еще немало рычагов давления на путинскую экономику, но нет воли их применять. А воля на Западе отсутствует потому, что доминируют не ценности и не политические интересы, а сугубо меркантильные интересы. Именно этим объясняется неэффективность санкций против России и невведение целого пласта санкций, которые были бы очень болезненными для РФ. В перечень мер, которые до сих пор не заработали как следует, относятся меры в отношении танкеров "теневого флота" РФ. А это бы был очень эффективный механизм.

Так что войну в Украине может закончить только распад России. И достижение распада РФ должно быть нашей стратегической целью. А так, воевать нам еще долго, война у нас еще на годы. С первых дней полномасштабного вторжения России я говорил, что активная фаза продлится от трех до пяти лет, а "не горячая" фаза может длиться десятилетие.

Георгий Тука, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, специально для Главреда

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Георгий Тука санкции против России Путин новости война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

20:15Украина
"Критически важно": эксперт рассказал, какую "свинью" Трамп может подложить Украине

"Критически важно": эксперт рассказал, какую "свинью" Трамп может подложить Украине

19:11Политика
"Поэтому мы и воюем": Сырский объяснил идею справедливого мира для Украины

"Поэтому мы и воюем": Сырский объяснил идею справедливого мира для Украины

19:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

Последние новости

20:15

В центре Киева открыли главную елку страны: как она выглядит

20:01

Индивидуальные номерные знаки действуют не везде - куда украинцам запрещено ехать

20:01

Зачем кипятить капроновые колготки: блогерша показала странный лайфхак, который работает

19:29

Молчала годами: Маша Ефросинина открыла свой секрет

19:11

"Критически важно": эксперт рассказал, какую "свинью" Трамп может подложить Украине

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
19:11

"Поэтому мы и воюем": Сырский объяснил идею справедливого мира для Украины

19:05

Вкусная закуска на Новый год за 7 минут: рецепт тарталеток с крабовыми палочками

19:00

Война в Украине затянется на десятилетие: почему Путин не остановитсямнение

18:51

Влупит резкое похолодание: названы регионы, где будет штормовая погода

Реклама
18:41

Приват24 и карточки одним махом: клиентам ПриватБанка внезапно блокикуют счета

18:33

Появились раньше, чем динозавры: какие доисторические животные жили в Украине

18:24

Новые контракты с бонусами для военных утвердили: Шмыгаль раскрыл содержание

18:23

Когда украинские войска могут выйти из Мирнограда: Селезнев назвал условие

18:06

Россия не пойдет на перемирие - названа ключевая цель Путина в Украине

17:59

Изменила ход истории: как строптивая жена Дорошенко помешала объединению Украины

17:43

График отключения на 6 декабря: сколько часов украинцы будут сидеть без света

17:34

Дефицит мужчин достиг пика: женщины придумали оригинальный выход

17:25

Можно ли пить воду из крана: украинцам рассказали, откуда она поступает

16:55

Netflix покупает Warner Bros. вместе с HBO Max: какая цена сделки

16:53

Гороскоп Таро на завтра 6 декабря: Близнецам ценный подарок, Ракам - ждать

Реклама
16:49

Бывшая фаворитка Цимбалюка назвала финалисток "Холостяка" — детали

16:42

Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

16:39

Как легко отмыть внутреннее стекло духовки: эффективное домашнее средство

16:34

Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардепФотоВидео

16:22

Макрон резко ответил на слухи о Зеленском и "предательстве США"

15:53

РФ поднимает стратавиацию, есть угроза массированного удара по Украине - названа цель

15:53

США пригрозили Евросоюзу выйти из оборонных программ НАТО – Reuters

15:44

Атака на РФ и мощные взрывы: оккупанты потеряли сверхважные объекты

15:44

"Плоть почернела": брошенный отец Меган Маркл лишился ноги

15:37

Самая высокая цена за последние 8 лет: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:37

Россия перебрасывает морскую пехоту на важное направление - Андрющенко

15:24

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

15:23

Больная раком Симоньян появилась без своих волос на публике

15:03

6 декабря - день памяти святого Николая: все об этом празднике

14:50

Нестандартно, но очень атмосферно: как украсить окна к Новому году

14:50

Как выбрать свежую рыбу в магазине: признаки, которые замечают только продавцы

14:42

"Гастарбайтерша на болотах": отфотошопленная Лорак стала посмешищем

14:37

Звезда "Секса в большом городе" вышла замуж

14:24

Как защитить рождественскую елку от котов - топ методов, которые реально работаютВидео

13:59

Цена уже перевалила за 80 гривен: в Украине базовый продукт резко стал дороже

Реклама
13:53

Россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться на руинах - Трегубов

13:36

Как быстро и красиво завернуть голубцы: лучший способ, который сэкономит время

13:32

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

13:12

Зарплата резко вырастет: кто получит 50% надбавки

13:07

"Ситуация в Покровске тяжелая": в ДШВ рассказали, есть ли оцепление города

12:54

Беглец Яма показал, как шикует в США: "Обычный четверг"

12:51

Коррозия их просто "съест": какие марки автомобилей лучше обходить стороной

12:50

Молчун Игорь Николаев раскрыл правду о предательнице Наташе Королевой

12:35

США призвали страны ЕС блокировать финансовую помощь Украине - детали от Bloomberg

12:24

Литий, уголь и прорыв на Днепр: что делает Покровск целью №1 для Кремля

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять