Война в Украине затянется на десятилетие: почему Путин не остановится

Ни через неделю, ни через год война в Украине не закончится. РФ можно заставить разве что приостановить бои. Даже смерть Путина не гарантирует завершения войны.

Сейчас нет ничего, что могло бы заставить Россию остановиться в ее терроре против Украины. По крайней мере в ближайшие полгода нет и не будет никаких факторов, которые могли бы заставить Путина остановить активную фазу боевых действий.

О завершении войны вообще речь не идет. Война в Украине будет продолжаться еще много лет. По меньшей мере до тех пор, пока существует путинский режим. Ведь целью Путина является даже не оккупация Украины, а отодвижение НАТО как можно дальше от границ России. Путин неоднократно публично требовал, чтобы европейские страны, которые стали членами Альянса после 1991 года, или избавились от этого членства, или отказались от расположения на своей территории военных баз НАТО и натовского вооружения. Поэтому любые заявления о том, что Трамп, Кушнер и Уиткофф вот-вот договорятся с Москвой, и через неделю наступит мир, являются откровенной ложью.

Поэтому в краткосрочной перспективе нет никаких условий даже для прекращения острой фазы войны с Россией, не говоря уже об установлении мира.

Впрочем, это не означает, что Путин настолько непобедим, что никто в мире не может найти управу на него. Было бы желание, а как раз его и нет. Прежде всего потому что Россию боятся. Кроме того, многие в Европе до сих пор считают, что им ничего не угрожает, и Путин никогда не пойдет войной на европейские страны. Европейские страны-члены НАТО признают, что сегодня они просто не готовы к эффективной обороне, если Россия начнет войну против них.

А этот страх и нежелание остановить Путина в Украине будет иметь ужасные последствия для мира. И, кстати, победа Москвы вовсе не означает, что Россия оккупирует всю Украину, потому что Путин может согласиться остановиться на нынешней линии фронта. В современном мире военная компонента определяет лишь 20% успеха, остальное зависит от "мягкой силы". Поэтому, даже если активные боевые действия приостановятся, война на экономическом, финансовом, дипломатическом и информационном фронтах будет продолжаться, более того, будет набирать обороты. Просто теперь будут вопить не "Путин, приди!", а "Мир любой ценой!", "Украина – нейтральная страна" и "Верните нам русский язык и русскую православную церковь!". Все это начинается уже сейчас. И недаром Путин начал проталкивать свои "хотелки" во всевозможные "мирные планы". Все это может закончиться установлением в Украине пророссийской власти, которая юридически не будет иметь признаков оккупации, но будет стопроцентно зависеть от "братского русского народа".

Посмотрите хотя бы на Беларусь. Разве она оккупирована Россией? Нет. Но вряд ли найдется хотя бы один вменяемый человек, который скажет, что Беларусь является суверенной и независимой страной. Другой пример – Грузия. Еще десять лет назад никто и представить не мог, что благодаря "мягкой силе" Грузия из демократического государства превратится в стадо пророссийских баранов.

Поэтому война в Украине будет продолжаться. И даже физическая смерть Путина не гарантирует того, что Россия остановит войну. Если его смерть приведет к смене режима, то будет шанс на установление мира. Но я не думаю, что смерть Путина обязательно повлечет за собой изменение политического устройства РФ. Вообще, я убежден, что Россию невозможно превратить в демократическую страну, это утопия. Единственное, что может лишить Россию агрессивности, это не смена режима, а распад Российской Федерации на части.

Сейчас распад России выглядит нереалистичным, но это не значит, что он невозможен или очень далек. Россия может повторить судьбу Советского Союза. Вспомните 90-е годы, когда Башкортостан и Татарстан закрыли свое воздушное пространство для самолетов "Аэрофлота", когда 70% жителей Калининградской области высказались за отделение от России и вступление в Евросоюз, когда на востоке России была сформирована "Дальновосточная народная республика", когда в Свердловской области губернатор Россель напечатал собственные деньги, и так далее. Я все это прекрасно помню, а потому считаю распад России вполне реалистичным.

Именно страх американцев перед распадом этого ядерного монстра тогда спас Россию от развала. Именно администрация Буша-старшего, опасаясь распада России и неконтролируемого распространения ядерного вооружения, начала спасать россиян от голода "ножками Буша". А, кроме того, в Москву и Питер из Соединенных Штатов Америки ежедневно прилетали три грузовых самолета, набитые наличными долларами, чтобы спасать экономику этого монстра.

Если страх перед Россией и сценарием ее распада будет и дальше доминировать в настроениях европейцев и американцев, ничего хорошего ни нас, ни мир не ждет. Тогда в случае, если не станет Путина, у руля окажется условный Медведев, ведь за эти годы у власти Путину удалось создать "коллективного Путина". Конечно, головы этого дракона не целуются между собой, а довольно часто грызутся, но это не означает, что смерть Путина приведет к радикальному изменению позиции России.

А так, Россия имеет слабые места и болевые точки, которые влияют на ее способность продолжать войну, но есть одно "но" – Запад не хочет бить по слабым местам РФ. Взять хотя бы санкционные удары по России: с начала их введения некоторые европейские и не только бизнесы начали помогать россиянам обходить эти ограничения. И сейчас важно не штамповать новые санкции, а прежде всего контролировать, чтобы действительно действовали уже введенные санкции.

К тому же у европейцев и американцев есть еще немало рычагов давления на путинскую экономику, но нет воли их применять. А воля на Западе отсутствует потому, что доминируют не ценности и не политические интересы, а сугубо меркантильные интересы. Именно этим объясняется неэффективность санкций против России и невведение целого пласта санкций, которые были бы очень болезненными для РФ. В перечень мер, которые до сих пор не заработали как следует, относятся меры в отношении танкеров "теневого флота" РФ. А это бы был очень эффективный механизм.

Так что войну в Украине может закончить только распад России. И достижение распада РФ должно быть нашей стратегической целью. А так, воевать нам еще долго, война у нас еще на годы. С первых дней полномасштабного вторжения России я говорил, что активная фаза продлится от трех до пяти лет, а "не горячая" фаза может длиться десятилетие.

Георгий Тука, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, специально для Главреда

О персоне: Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

