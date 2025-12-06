Укр
Бюджет и выплаты военным: почему началась истерика

Алексей Копытько
6 декабря 2025, 06:10
Суммарно на денежное обеспечение военнослужащих в год уходит больше триллиона грн.
Выплаты военным / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В ленте истерика по поводу выплат военнослужащим.

Дискуссия идёт в максимально безобразной форме, которая в принципе ни к чему, кроме скандала, привести не может.

В ней на эмоциях принимают участие достойные люди, которые, видимо, поддались общей атмосфере праздника.

Надо добавить в дискуссию ВСЕ ЦИФРЫ. Тогда она станет предметной.

1. Делаем простое упражнение. Идём на сайт ВРУ, ищем там закон о госбюджете (регистрационный №14000), открываем приложение №3 где расписаны расходы. Читаем.

Бюджет Министерства обороны (без ГУР) на 2026 г. составляет 1 триллион 923,1 миллиарда гривен.

В бюджете МОУ есть статья: Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни.

В этой статье сидят выплаты военнослужащим ЗСУ.

Общий размер финансирования по статье – 1 ТРИЛЛИОН 143,1 МИЛЛИАРДА грн.

В том числе, денежное обеспечение военнослужащих порядка 900 МИЛЛИАРДОВ грн. Это только ЗСУ!

Ещё 56 млрд идёт на обеспечение ДССТ. Львиная доля – на инженерные работы. Но персонал - всё равно миллиарды.

Бюджет ГУР – 29,7 млрд грн. Там тоже зашиты деньги на денежное обеспечение.

2. Идём дальше. Бюджеты основных структур сектора обороны и безопасности, где есть военнослужащие.

Национальная гвардия Украины – 192,7 млрд грн.

Госпогранслужба – 132,9 млрд грн.

ДСНС – 46,1 млрд грн.

ГСССЗИ – 45,8 млрд (но на персонал там идёт из статьи, где 7 млрд).

СБУ – 43,3 млрд грн.

СВРУ – 6,5 млрд грн.

А есть её Нацпол, УДО, аппарат, учреждения и организации Минобороны, немножко РНБО, военные администрации и др.

Итого.

Суммарно на денежное обеспечение военнослужащих в год уходит больше ТРИЛЛИОНА грн. Точные цифры указывать не буду, потому что у нас много альтернативно одарённых блюстителей гостайны, которые не подозревают о существовании сайтов ВРУ, Кабмина и других госорганов.

Из чего следует.

Хотим поднять выплаты военным на 1% - это 10+ млрд по году. У нас весь бюджет МИД – 8,3 млрд.

На 10% - это 100+ млрд по году.

Чтобы догнать инфляцию с 2022 г. (порядка 25%) – это 250+ млрд.

3. Обеспечение ВСЕЙ деятельности Верховной Рады – 3,9 млрд грн. Пусть 4 млрд. Из них примерно поровну (по 2 ярда) – на депутатов и на аппарат.

Можно ненавидеть депутатов, но они стоят 2 копейки в общих расходах.

Даже если отобрать все деньги у всех, кто нам не нравится, наберётся пара процентов от суммы денежного обеспечения военнослужащих.

Более того. На армию мы тратим то, что собираем в бюджет внутри Украины. А на гражданскую часть госаппарата и невоенные расходы получаем помощь от партнёров. Т.е., даже технически не всё можно отобрать.

Т.е., чтобы повысить выплаты военным на размер инфляции, надо добыть НАЛОГАМИ и сборами ВНУТРИ страны – 250+ ярдов.

4. Если отбросить истерику, то существует только два источника повышения выплат.

Первый, гипотетический. Адресное финансирование денежного обеспечения от партнёров в размере $5-10 ярдов в год. Эта дискуссия идёт с 2022 года. Партнёры категорически не горят желанием заходить в прямые расходы подобного рода, т.к. воспринимают это как участие в войне. Пока эта позиция не изменится, данного ресурса нет.

Второй, более-менее реалистичный. Это аудит существующих выплат. Но если подступиться к этой теме, разверзнется локальный АДЪ.

Очень странно, что попрятались депутаты из профильного комитета и вообще депутаты (только у Марьяны Безуглой видел пояснение).

Эти цифры можно и нужно нормально пояснить, несмотря на истерики профессиональных монетизаторов зрады.

В качестве бонуса наступит локальное просветление на тему численности армии мирного времени. Грубо говоря, половина того, что сейчас зарабатывает Украина, идёт на выплаты военнослужащим. С такими расходами страна жить не сможет. Ведь нужна ещё техника, боеприпасы, жильё и др.

Без интеграции Украины в систему коллективной обороны Европы с оплатой нашей армии из общего котла задача не решается. Вот сюда и нужно вкладывать усилия. Но партнёры наверняка попросят хоть частичный аудит.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

