Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему переговоры в Женеве проходят по сценарию Путина

Виталий Портников
18 февраля 2026, 06:46
164
Как видим, все происходит быстрее по российскому представлению о переговорном процессе, чем по американскому, украинскому или европейскому.
Почему переговоры в Женеве проходят по сценарию Путина
В Женеве продолжаются переговоры между Украиной, Россией и США

Продолжаются украинско-американские переговоры в Женеве. Очередной раунд вряд ли приведет к какому-то серьезному прорыву, но продемонстрирует, каким образом изменилась тактика российской делегации. Ну, конечно, тактика Путина после того, как к переговорам снова присоединился бывший, а теперь новый руководитель российской делегации Мединский, который, как правило, использовался российским президентом для выдвижения, прежде всего, идеологических претензий к Украине.

Раунд, который продемонстрирует, как Соединенные Штаты реально собираются в будущем относиться к переговорному процессу. Тем более, что очевидно они находятся в настоящем цейтноте. Ведь одновременно с переговорами с Россией и Украиной американские представители Джарет Кушнер и Стив Витхов проводили и переговоры с Ираном. Этот раунд консультаций в Женеве уже завершился. И источники говорят об определенном прогрессе, но о том, что нужно согласовать еще немало деталей. То есть можно сказать, что руководство Ирана на переговорах с американцами придерживается той же тактики, что и руководство Российской Федерации. Оно затягивает время, демонстрирует готовность к разговорам, но вместе с этим никакого желания договариваться о чем-то конкретном.

И, конечно, учитывая то, что специальные представители американского президента осознают, что Дональд Трамп имеет свои потребности политического характера, связанные с предстоящей предвыборной кампанией в Соединенных Штатах, и что он ожидает реальных результатов и от украинско-российско-американских, и от ирано-американских переговоров, они вынуждены действовать в этом своеобразном цейтноте, а россияне, очевидно, никуда особенно не спешат. Россиянам нужно показать, что переговорный процесс продолжается, и таким образом удержать американскую делегацию от таких докладов Трампу, которые бы заставили американского президента прибегнуть к жестким шагам в адрес Путина. Очевидно, что именно в связи с этим в Женеву прибыл специальный представитель российского президента Кирилл Дмитриев.

видео дня

Что действительно изменилось на этих переговорах, так это то, что европейские страны пытаются акцентировать на необходимости своего участия. И в Женеву прибыли, это впервые во время этого переговорного процесса, советники по вопросам национальной безопасности четырех европейских стран, которые будут проводить собственные консультации с американскими представителями. Таким образом, еще раз подчеркивается, что без Европы, как об этом говорил на Мюнхенской конференции президент Франции Эммануэль Макрон, невозможно достичь каких-либо договоренностей с Россией. Американцы это прекрасно осознают, даже если они будут говорить с Путиным об отмене санкций, о передаче активов Российской Федерации, которые заморожены в Европейском Союзе, о том, как будет выглядеть безопасность для Украины, невозможно принимать эти решения без участия европейских представителей.

И даже если американские представители во время своего разговора с российской делегацией что-то обещают, они в любом случае должны согласовать это свое обещание с европейцами. С логической точки зрения все это действительно так. Но это имело бы реальное значение, если бы Путин действительно стремился к миру с Украиной, то есть стремился бы к договоренностям с Киевом о прекращении российско-украинской войны. Поскольку на самом деле российский президент прежде всего требует от своей делегации, как это было уже неоднократно в течение последних даже не четырех, а 11 или 12 лет переговорного процесса, затягивания времени, то и то, как американцы будут согласовывать с европейцами общие позиции, его не сильно интересует.

Наоборот, Путин может быть заинтересован в том, чтобы американцы давали обещания, которые они не могут выполнить во время своих разговоров с Москвой, чтобы европейцы занимали такую позицию, которая затем заставляла бы администрацию Трампа искать новые компромиссные решения, а администрацию Путина обвинять американцев в неконструктивности. Кстати, стоит напомнить, что эти заявления о неконструктивности от министра иностранных дел России Лаврова звучали и до начала переговоров в Женеве. Вспомните, что глава российского внешнеполитического ведомства говорил о том, что американцы не выполняют те договоренности, которые якобы были достигнуты в Анкоридже, прежде всего не заставляют украинцев и европейцев к более гибкой позиции по отношению к российским требованиям и выжимают Россию с энергетических рынков.

Так что можно сказать, что это уже начало нового тура затягивания российско-украинских переговоров. Вот Россия вся такая конструктивная. Она хочет достичь мира, она хочет достичь договоренностей. А европейцы держат Трампа за руки. И он вынужден таким образом соглашаться с позициями своих союзников. Конечно, будет и немало вбросов перед тем, как стороны продолжат переговоры. В частности, вы, возможно, знаете о тексте в журнале "Экономист", который говорит, что украинская делегация разделилась на два лагеря.

Один из которых пытается достичь более быстрого соглашения с Москвой под эгидой американцев. И в этот лагерь издание включает главу администрации президента Украины Кирилла Буданова. А другой лагерь пытается сейчас воздержаться от каких-либо договоренностей, ожидая, что Украина будет иметь более выгодную позицию в будущем. И президенту Украины приходится учитывать позиции обеих этих групп. И все это очень хорошо выглядит, если бы только имело какое-то отношение к реальному ходу событий.

Конечно, вопрос даже не в компетентности или некомпетентности западных журналистов, которые ищут какие-то разногласия в лагере делегации из Украины. Хотя это тоже может быть скорее поиском источников, которые выдают желаемое за действительное. В самом Киеве такие источники тоже существуют. Но самое главное, не имеет большого значения, как выглядят позиции участников украинской делегации в условиях, когда российская делегация не настроена на какие-либо договоренности и использует переговорный процесс для того, чтобы Путин имел возможность продолжать войну, а не приезжает в Женеву или в любое другое место, где проходят переговоры, для того, чтобы искать реальные условия мира.

И мне кажется, что это является самым главным моментом в том, что происходит. Потому что, если мы будем искать, какую позицию занимает украинская делегация на этих переговорах, каким образом европейцы не соглашаются с американцами относительно того, что происходит во время переговорного процесса, на какие уступки готов пойти Путину Витхов и Кушнер, мы таким образом входим в ситуацию, где Россия действительно желает завершения российско-украинской войны, ситуацию противоположной реальности, в которой переговоры, которые проходят в Женеве, лишь часть путинского плана продолжения войны с попыткой удержать Запад от более жестких санкций по отношению к Российской Федерации.

И пока, надо сказать, этот план продолжает воплощаться в жизнь. Пока Путин остается человеком, который участвует в переговорном процессе с Трампом, но не дает Трампу желаемого, то есть хотя бы прекращения огня на российско-украинском фронте, и не дает возможностей американскому президенту относиться более жестко к России. Даже не с точки зрения американских санкций, которые, конечно, можно было бы и усиливать. И об этом сейчас Трампу говорят республиканские сенаторы. Но прежде всего по вопросу предоставления Украине дальнобойного оружия и по вопросу большей военной помощи для нашей страны.

Очевидно, что это действительно могло бы привести, если не к изменению позиции Путина, то к осознанию им того факта, что сами переговоры не работают как процесс затягивания времени. Но пока, как видим, все происходит скорее по российскому представлению о переговорном процессе, чем по американскому, украинскому или европейскому.

Источник

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников – украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали

08:24Мир
Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

07:05Украина
Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — дети

Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — дети

06:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 17 февраля (обновляется)

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Весам - неожиданность, Козерогам - расходы

Гороскоп на сегодня 18 февраля: Весам - неожиданность, Козерогам - расходы

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Кацуриной

Последние новости

08:24

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, детали

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:05

Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

06:46

Почему переговоры в Женеве проходят по сценарию Путинамнение

06:45

Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — детиФото

Война может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасностиВойна может закончиться внезапно: Рейтерович - о результатах Мюнхенской конференции по безопасности
06:30

Шикарное блюдо без грамма мяса: готовится за считанные минутыВидео

06:10

Что способно сломать планы Кремлямнение

05:57

Потерял все волосы: Ефремов ошарашил больным видом после колонии

05:22

На бутылках новые ценники: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

Реклама
04:30

Сорняки исчезнут быстрее: хитрость с поливом, о которой мало кто знает

04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 различия на картинке с уткой в куртке за 36 секунд

03:42

Почему в СССР строго запрещали браки с иностранцами: раскрыта истинная причина

02:42

Человечество ошарашили прогнозом: Земля рискует превратиться в смертельную зону

02:03

Политический диалог в Женеве зашел в тупик: журналист раскрыл подробности

02:00

Наталка Денисенко отказалась от прошлого имиджа и ошеломила своим видом

01:30

"Это кажется безумием": Рэдклифф признался, что думает о сериале по Гарри Поттеру

00:58

Ирина Билык лишилась длинных волос: "Восторг на максимум"Видео

00:52

Шахтер готов раскошелиться: "горняки" нацелились на трансфер бразильского таланта

00:12

Восторженная Dorofeeva назвала певицу, которая "перевернула ее понимание"

17 февраля, вторник
23:53

Не боятся засухи и болезней: пять выносливых сортов перца для открытого грунтаВидео

Реклама
23:35

"Всегда рядом": Алена Омаргалиева впервые показала маму-красоткуВидео

23:25

Свет будет очередями: в Запорожской области вводят новые ограничения на 18 февраля

23:23

Отключения электроэнергии 18 февраля: что известно о графиках для Киева и области

22:53

РФ готовит плацдарм для наступления: комбат раскрыл, где враг планирует новый прорыв

22:27

Эпичность, героичность, зрелищность: лучшие фильмы Майкла Бэя

22:15

У Зеленского анонсировали мощные пакеты военной помощи: когда ждать поставок

22:08

Мир в обмен на территории: Зеленский упрекнул Трампа и обозначил позицию Украины

21:58

Графики переписали: когда не будет света в Днепре и области 18 февраля

21:51

Александра Усика поймали с новым имиджем на прогулке с женой - детали

21:21

Главное условие прекращения войны: громкое заявление Зеленского после переговоровВидео

21:14

Новые графики для Черкасской области - когда не будет света 18 февраля

20:46

РФ планирует "захватить" ряд населенных пунктов до 24 февраля: в ВСУ раскрыли названия

20:44

В США со скандалом задержали звезду "Трансформеров": ему предъявлены обвинения

20:26

"Так не работает": в Раде назвали главное условие выборов во время войны

20:06

Суд принял решение по делу экс-министра энергетики Галущенко - что известноВидео

19:50

Почему Россия и Украина не могут договориться о мире - в США назвали причину

19:39

Зима атакует с новой силой: что готовит погода для Днепра в ближайшие дни

19:39

2026 год принесет радикальные перемены для тех, кто родился в 4 особые даты

19:35

Пыль исчезнет мгновенно: один простой трюк — и дом блестит неделямиВидео

19:10

В РФ наблюдаются какие-то катаклизмы: что происходитмнение

Реклама
19:07

"Входить обновленной": Мозговая заинтриговала праздничным имиджем

18:57

Не поселок и не пгт: как правильно сказать на украинском, ответ историкаВидео

18:55

Базовая косметичка: 5 средств, на которые не стоит тратиться новичкуВидео

18:53

Энергосистема в дефиците: украинцам рассказали, как будут отключать свет 18 февраля

18:40

Известный футболист избил сотрудника ТЦК: главные детали скандала с КолесникомВидео

18:40

Кэти Перри готова выйти замуж за Джастина Трюдо, ее друзья встревожены - СМИ

18:12

Копил всю жизнь: мужчина выбросил 20 золотых слитков в мусор

18:11

Почему есть угроза удара "Орешником", а пусков не происходит - что задумали в Кремле

17:39

Бьюти уроки от Кейт Миддлтон: какие привычки принцессы нужно взять на заметку

17:35

IQ-челлендж: найдите 3 отличия на картинке дружной семьи за 41 секунду

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять