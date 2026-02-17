В РФ наблюдаются какие-то катаклизмы: что происходит

Посмотрим, как это отразится на текущей версии истории печенегов.

Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Трамп снова выдал базу. Прямо накануне переговоров в Женеве он мощно потребовал, чтобы Украина побыстрее села за стол переговоров!

Думаю, наша делегация должна сделать фото за столом и стремительно его разослать везде.

Но если серьёзно, то переговоры не останавливаются ни на минуту.

1.ПВО Украины перехватило/подавило 25 российских крылатых ракет и 367 дронов. Пропущены 4 баллистические ракеты. Это – объективная проблема, она будет. Но с ней работают разными способами.

2.Например, ССО дотянулись до места базирования ОТРК "Искандер" в с. Пасечное в Крыму. Перечь успешных ударов на среднюю дистанцию нарастает.

ГУР поразил в Крыму "Панцирь С-1", РЛС "Небо-У" и десантный катер.

3. На днях горел терминал на Тамани. А сегодня ночью – Ильский НПЗ в Краснодарском крае.

Плюс в различных точках РФ наблюдаются какие-то катаклизмы на распределительной сети, горят подстанции. Может, перегрузки.

Что-то случилось на химическом заводе "Метафракс" в Пермском крае, какие-то хлопки, пожар (детали позже).

Посмотрим, как это отразится на текущей версии истории печенегов.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

