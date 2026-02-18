Дональд Трамп сделал удивительное заявление: "Украине лучше быстро сесть за стол переговоров".

Вооружённые силы Украины на прошлой неделе смогли освободить от оккупантов территорию площадью более 200 квадратных километров — это самый успешный прорыв ВСУ за два с половиной года.

По данным AFP, защитники Украины воспользовались тем, что у российских войск были заблокированы терминалы Starlink. Площадь возвращённой под контроль Киева территории почти сопоставима с площадью украинских земель, оккупированных РФ за весь декабрь.

Однако, несмотря на потери на фронте, Москва не отказывается от своей людоедской тактики террора против мирных украинцев. Ночью, в очередной период серьёзных морозов, путинская армия предприняла попытку комбинированного удара по украинской энергетике. К сожалению, баллистические ракеты достигли целей, но все крылатые ракеты, запущенные со стратегических бомбардировщиков, ВСУ удалось перехватить.

Начинается очередной раунд переговоров — на этот раз в Женеве. Этой же ночью Дональд Трамп сделал удивительное заявление: "Украине лучше быстро сесть за стол переговоров". Что именно имел в виду президент США — загадка. Украина из-за переговорного стола и не вставала, а сегодня представителям Киева предстоит выслушать очередной поток сознания в исполнении Мединского.

Последние события показывают: мир с позиции силы возможен. Решительные и скоординированные действия по отключению РФ от западных систем, а также укрепление ПВО способны ломать планы Кремля. И начинать переговоры следовало бы именно с жёсткого ответа на путинский террор, а не с обсуждения планов совместного заработка.

