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Почему никаких основательных переговоров пока не будет

Юрий Богданов
6 июля 2024, 22:25
95
Чтобы состоялись предметные переговоры, Россия должна получить по зубам.
Почему никаких основательных переговоров пока не будет
Переговоры пока невозможны / Коллаж: Главред

Про весь трек с переговорами и миром.

Нет, сейчас никаких основательных переговоров не будет. Здесь для описания идеально подойдет аксиома Маршала. Чтобы какие-то переговоры были, для них должны быть реальные предпосылки. Проще говоря, Россия должна получить по зубам.

Сейчас Путин убежден или делает вид, что убежден, что они, конечно, получили по зубам в прошлом, но сейчас у него есть возможность дотерпеть и дожать. Дотерпеть до момента, когда или мы, или США и Европа от войны устанут настолько, чтобы он получил все или почти все что хочет. Точнее, что мы или коллективный Запад упадем до того, как упадет он сам.

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При этом чтобы эту усталость спровоцировать он пытается максимально "продать" нам и партнерам, как у него все прекрасно (на самом деле - нет), какие у него неисчерпаемые резервы (на самом деле - нет), как он вот-вот захватит Харьков и Донбасс (уже два с половиной года как). Проще говоря, продолжает надувать щеки и блефовать.

Учитывая, что мы свое дно прошли весной, но тенденция на рост ресурсов еще не достигла максимума, у Путина есть запас времени, чтобы это все продавать. Но при этом радикально ситуация скорее всего не изменится.

Поэтому никаких настоящих переговоров до существенных изменений на фронте или до выборов в США не будет. Если, конечно, черный лебедь не прилетит Путину в голову. Что возможно, но маловероятно.

Ситуацию могут радикально изменить результаты выборов в США. Хотя это тоже не определено наперед. Во-первых, Трамп все еще может не победить. Во-вторых, не факт, что изменить политику США в отношении Украины он в принципе сможет.

Поэтому мы возвращаемся к пункту один. Чтобы состоялись предметные переговоры, Россия должна получить по зубам. Понести такие потери на поле боя или в экономике, чтобы продолжение войны стало невозможным. А попытка ее повторить вызвала страх, что здесь страшные украинцы живут, лучше их не трогать.

Учитывая риторику, которую применил Зеленский к Орбану - что он ждет, когда Путин выведет свои войска из Украины - общее понимание этого в Украине есть. Даже если отдельные политики или граждане верят в другое, никаких существенных признаков переговоров не существует.

При этом мы должны продолжать делать шаги к тому, чтобы подтолкнуть мир к формуле: "Украина хочет справедливого мира и остановки кровопролития - но наш враг неадекватен". Такой путь.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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