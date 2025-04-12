Как Китай может "сделать" Трампа

Китай сейчас защитник глобализированного мира и свободной торговли.
Кто бы подумал....
А не сделать ли Китаю ход конем: полное снятие пошлин на импорт для стран, в отношении которых США хотят ввести высокий тариф.
Да, сейчас очень неудобный момент: экспорт и положительное торговое сальдо в Китае будет сокращаться.
Но это создаст синоцентричную геополитическую модель.
Создаст гравитацию для сближения с Глобальным Югом, ЕС и вестернизированной Азией (Японией и Южной Кореей).
И, главное, сблизит Китай и Индию.
А это сформирует глобальный спрос на юань.
А там и облигации свои можно начать продавать для мировых резервов по аналогии с американскими трежерис (пока их преимущественно РФ покупает).
Тогда США, спасая свой статус глобального покупателя "последней инстанции", начнут сокращать тарифы на импорт.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред